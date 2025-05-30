https://ria.ru/20250530/konflikt-2020082374.html

"Нельзя избежать": в США сделали предостережение Киеву

"Нельзя избежать": в США сделали предостережение Киеву - РИА Новости, 30.05.2025

"Нельзя избежать": в США сделали предостережение Киеву

Попытки стран Запада предоставить Украине большее количество вооружений неизбежно ведут к увеличению потерь для Киева, заявил полковник армии США в отставке... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:11:00+03:00

2025-05-30T23:11:00+03:00

2025-05-30T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Попытки стран Запада предоставить Украине большее количество вооружений неизбежно ведут к увеличению потерь для Киева, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Предоставление Украине большего количества боеприпасов, бронетехники или ракет большой дальности не просто отсрочит неизбежное военное поражение Украины, но и увеличит цену, поскольку больше украинских мужчин будут бессмысленно принесены в жертву ради поражения, которого нельзя избежать", — сказал он.Полковник отметил, что преимущество в конфликте остается на стороне России. Здравый смысл требует, чтобы люди трезво осознавали, когда цена продолжения борьбы выше, чем цена поиска дипломатического решения, заключил Дэвис.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020047939.html

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