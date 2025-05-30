https://ria.ru/20250530/konflikt-2019881975.html
На Украине возмутились предательством Запада
На Украине возмутились предательством Запада - РИА Новости, 30.05.2025
На Украине возмутились предательством Запада
Страны НАТО используют Киев для сдерживания Москвы, чтобы успеть завершить перевооружение, пишет украинское издание Telegraf. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T01:53:00+03:00
2025-05-30T01:53:00+03:00
2025-05-30T11:12:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Страны НАТО используют Киев для сдерживания Москвы, чтобы успеть завершить перевооружение, пишет украинское издание Telegraf."Странам Североатлантического альянса выгодно, чтобы боевые действия в Украине продолжались, поскольку чем дольше Украина воюет против России, тем больше времени у членов альянса есть на обеспечение собственной безопасности. Сейчас страны НАТО не готовы к какому-либо вооруженному конфликту", — говорится в статье.Издание напоминает, что Европа к 2029 году планирует завершить перевооружение. А до этого момента Украина должна будет сдерживать Москву."Но почему мы должны в этой ситуации отдавать жизни десятков тысяч людей? Они дают нам оружие для того, чтобы мы выполняли эту роль восточного форпоста. Но без членства в НАТО, за что мы это делаем?" — цитирует портал бывшего посла Украины в США Валерия Чалого.В марте Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию, которая первоначально называлась "Перевооружение Европы". Позже из-за протеста некоторых стран ее переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030". Стратегия предполагает вложение в оборону порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть этих денег (порядка 650 миллиардов) предлагается взять из бюджетов государств Европы, еще 150 миллиардов выделят в виде кредитов. При этом Еврокомиссия предоставит странам ЕС бюджетные послабления и перенаправит на военные расходы средства, предназначенные для развития регионов. Кроме того, "Готовность-2030" предполагает увеличение расходов членов Евросоюза на оборону на полтора процента ВВП.
https://ria.ru/20250529/zaharova-2019867607.html
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На Украине возмутились предательством Запада
Telegraf: НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше