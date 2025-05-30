На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт
На нефтепроводе в департаменте Араука в Колумбии произошла утечка из-за теракта
© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 30 мая - РИА Новости. Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука, задействован план экстренного реагирования и ликвидации последствий утечки, сообщила пресс-служба Cenit - дочерней компании нефтегазовой Ecopetrol на сайте Cenit.
"Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе Bicentenario в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука, после террористической атаки, совершенной неизвестными против нашей инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным оператора трубопровода, о ситуации и действиях по ликвидации последствий проинформирован муниципальный совет по управлению рисками стихийных бедствий. Национальная армия Колумбии обеспечивает безопасность района для допуска технических специалистов.
Компания настоятельно призвала местных жителей не приближаться к месту происшествия до завершения ремонтных работ, а также воздержаться от использования воды из реки Караналь.
В Cenit осудили произошедшее и подчеркнули, что подобные преступления против объектов энергетической инфраструктуры угрожают жизни и здоровью населения, наносят серьезный ущерб окружающей среде и подрывают экономическое развитие страны.
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