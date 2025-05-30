https://ria.ru/20250530/kolumbija-2019882357.html

На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт

На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт - РИА Новости, 30.05.2025

На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт

Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука, задействован план экстренного реагирования и... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T02:14:00+03:00

2025-05-30T02:14:00+03:00

2025-05-30T02:14:00+03:00

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араука (департамент)

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МЕХИКО, 30 мая - РИА Новости. Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука, задействован план экстренного реагирования и ликвидации последствий утечки, сообщила пресс-служба Cenit - дочерней компании нефтегазовой Ecopetrol на сайте Cenit. "Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе Bicentenario в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука, после террористической атаки, совершенной неизвестными против нашей инфраструктуры", - говорится в сообщении. По данным оператора трубопровода, о ситуации и действиях по ликвидации последствий проинформирован муниципальный совет по управлению рисками стихийных бедствий. Национальная армия Колумбии обеспечивает безопасность района для допуска технических специалистов. Компания настоятельно призвала местных жителей не приближаться к месту происшествия до завершения ремонтных работ, а также воздержаться от использования воды из реки Караналь. В Cenit осудили произошедшее и подчеркнули, что подобные преступления против объектов энергетической инфраструктуры угрожают жизни и здоровью населения, наносят серьезный ущерб окружающей среде и подрывают экономическое развитие страны.

https://ria.ru/20250520/kolumbija-2017967559.html

https://ria.ru/20250418/terakt-2011953200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, араука (департамент), колумбия, ecopetrol