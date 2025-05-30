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Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии - РИА Новости, 30.05.2025
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06:15 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kndr-2019892313.html
Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии
Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии - РИА Новости, 30.05.2025
Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел восьмое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждалось... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:15:00+03:00
2025-05-30T06:15:00+03:00
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СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел восьмое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждалось создание прочной системы контроля над армией и ее дисциплиной, а также строительство важных военно-политических объектов, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). В заседании приняли участие члены самой комиссии, командиры из минобороны, военные и политические командиры крупных соединений Корейской народной армии всех инстанций, а также руководящие кадры соответствующих отделов Центрального комитета ТПК в качестве наблюдателя. Среди обсужденных вопросов было укрепление роли и функции всех политических органов разных инстанций силовых ведомств, для создания системы контроля над всеми военно-политическими действиями ВС страны с целью их соответствия линии партии, а также организация режима "железной дисциплины" в армии. "Ким Чен Ын отметил, что, непрерывно повышая роль парторганизаций и политических органов всех уровней... можно успешно решить все вопросы, встающие в военном строительстве и военной деятельности", - сообщает ЦТАК. Лидер КНДР наметил важные принципы по претворению в жизнь линии и политики партии в военной сфере, поставил конкретные задачи. "На заседании также обсужден вопрос по мощному продвижению вперед строительства важных объектов, имеющих военно-политическое значение, и приняты соответствующие меры", - пишет ЦТАК. Кроме того, назначены шесть новых командиров подразделений корпусного уровня, начальники управлений артиллерии и службы безопасности, а также ряд политкомиссаров. На расширенном заседании ЦВК обсуждены и приняты меры по "надежному поддержанию тактико-стратегического первенства" во всех сферах на основе анализа ситуации с безопасностью государства. Также был одобрен ряд новых планов в областях оборонной науки и промышленности, сделаны важные выводы касательно повышения обороноспособности КНДР. Ранее Центральное телеграфное агентство сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Специальная группа начала расследование аварии, первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьезных разрушений, сообщалось, что на восстановление борта уйдет около 10 дней. В связи с инцидентом был взят под арест главный инженер Чхончжинской судостроительной верфи, начальник цеха общего монтажа корпуса и заместитель директора по административным делам. Кроме того, был задержан заместитель заведующего отделом оборонной промышленности Центрального комитета партии Ли Хён Сон.
https://ria.ru/20241213/oruzhie-1988935116.html
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кндр (северная корея), ким чен ын, корейская народная армия, в мире
КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Корейская народная армия, В мире
Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии

Ким Чен Ын на заседании военной комиссии обсудил дисциплину и контроль в армии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел восьмое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждалось создание прочной системы контроля над армией и ее дисциплиной, а также строительство важных военно-политических объектов, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В заседании приняли участие члены самой комиссии, командиры из минобороны, военные и политические командиры крупных соединений Корейской народной армии всех инстанций, а также руководящие кадры соответствующих отделов Центрального комитета ТПК в качестве наблюдателя.
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Среди обсужденных вопросов было укрепление роли и функции всех политических органов разных инстанций силовых ведомств, для создания системы контроля над всеми военно-политическими действиями ВС страны с целью их соответствия линии партии, а также организация режима "железной дисциплины" в армии.
"Ким Чен Ын отметил, что, непрерывно повышая роль парторганизаций и политических органов всех уровней... можно успешно решить все вопросы, встающие в военном строительстве и военной деятельности", - сообщает ЦТАК.
Лидер КНДР наметил важные принципы по претворению в жизнь линии и политики партии в военной сфере, поставил конкретные задачи.
"На заседании также обсужден вопрос по мощному продвижению вперед строительства важных объектов, имеющих военно-политическое значение, и приняты соответствующие меры", - пишет ЦТАК.
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Кроме того, назначены шесть новых командиров подразделений корпусного уровня, начальники управлений артиллерии и службы безопасности, а также ряд политкомиссаров.
На расширенном заседании ЦВК обсуждены и приняты меры по "надежному поддержанию тактико-стратегического первенства" во всех сферах на основе анализа ситуации с безопасностью государства. Также был одобрен ряд новых планов в областях оборонной науки и промышленности, сделаны важные выводы касательно повышения обороноспособности КНДР.
Ранее Центральное телеграфное агентство сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Специальная группа начала расследование аварии, первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьезных разрушений, сообщалось, что на восстановление борта уйдет около 10 дней.
В связи с инцидентом был взят под арест главный инженер Чхончжинской судостроительной верфи, начальник цеха общего монтажа корпуса и заместитель директора по административным делам. Кроме того, был задержан заместитель заведующего отделом оборонной промышленности Центрального комитета партии Ли Хён Сон.
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