https://ria.ru/20250530/kndr-2019890633.html

Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА

Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА - РИА Новости, 30.05.2025

Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями артиллерийских подразделений Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство КНДР... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:40:00+03:00

2025-05-30T05:40:00+03:00

2025-05-30T05:40:00+03:00

космос - риа наука

кндр (северная корея)

ким чен ын

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СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями артиллерийских подразделений Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как сообщает агентство, в армии организовываются и развертываются интенсивные боевые учения, нацеленные на реализацию линии партии по превращению вооруженных сил в "могучую армию новой эпохи" Соревнования между артиллерийскими подразделениями крупных соединений КНА по стрельбе прошли в четверг. За ними наблюдал Ким Чен Ын вместе с зампредом Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхоном. На месте их встретили министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, начальник генштаба КНА Ли Ён Гиль, начальник главного политуправления КНА Чон Гён Тхэк и другие командиры из министерства обороны, военные и политические командиры крупных соединений КНА. Командиры крупных фронтовых соединений лично управляли огнем. "Артиллерийские подразделения всех уровней, участвовавшие в соревнованиях, в полной мере продемонстрировали меткую технику артобстрела, которую они отшлифовали в интенсивных учениях", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын похвалил солдат за успехи на соревнованиях, заявив, что они показали практическую боеспособность артиллерийских вооруженных сил КНДР, которые находятся в полной готовности вступить "в любую войну" и победить в ней. "Он положительно оценил то, что по всей армии... происходит качественная перемена в укреплении боевых возможностей артиллерийских частей в соответствии с особенностями развития современной войны и тенденциями ее изменения", - отмечает ЦТАК. Лидер КНДР также подчеркнул важность организации соревнований по артиллерийской стрельбе, приближенные к обстановке практического боя. Он выразил надежду и уверенность, что все инстанции в армии будут готовить из солдат "боевых героев", со стойкой духовной силой, "стальной волей", высокой практической боеспособностью и квалификацией.

https://ria.ru/20250514/kndr-2016781915.html

https://ria.ru/20250510/kndr-2016174168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, кндр (северная корея), ким чен ын