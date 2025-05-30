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Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА - РИА Новости, 30.05.2025
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05:40 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kndr-2019890633.html
Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА
Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА - РИА Новости, 30.05.2025
Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями артиллерийских подразделений Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство КНДР... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:40:00+03:00
2025-05-30T05:40:00+03:00
космос - риа наука
кндр (северная корея)
ким чен ын
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СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями артиллерийских подразделений Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как сообщает агентство, в армии организовываются и развертываются интенсивные боевые учения, нацеленные на реализацию линии партии по превращению вооруженных сил в "могучую армию новой эпохи" Соревнования между артиллерийскими подразделениями крупных соединений КНА по стрельбе прошли в четверг. За ними наблюдал Ким Чен Ын вместе с зампредом Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхоном. На месте их встретили министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, начальник генштаба КНА Ли Ён Гиль, начальник главного политуправления КНА Чон Гён Тхэк и другие командиры из министерства обороны, военные и политические командиры крупных соединений КНА. Командиры крупных фронтовых соединений лично управляли огнем. "Артиллерийские подразделения всех уровней, участвовавшие в соревнованиях, в полной мере продемонстрировали меткую технику артобстрела, которую они отшлифовали в интенсивных учениях", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын похвалил солдат за успехи на соревнованиях, заявив, что они показали практическую боеспособность артиллерийских вооруженных сил КНДР, которые находятся в полной готовности вступить "в любую войну" и победить в ней. "Он положительно оценил то, что по всей армии... происходит качественная перемена в укреплении боевых возможностей артиллерийских частей в соответствии с особенностями развития современной войны и тенденциями ее изменения", - отмечает ЦТАК. Лидер КНДР также подчеркнул важность организации соревнований по артиллерийской стрельбе, приближенные к обстановке практического боя. Он выразил надежду и уверенность, что все инстанции в армии будут готовить из солдат "боевых героев", со стойкой духовной силой, "стальной волей", высокой практической боеспособностью и квалификацией.
https://ria.ru/20250514/kndr-2016781915.html
https://ria.ru/20250510/kndr-2016174168.html
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космос - риа наука, кндр (северная корея), ким чен ын
Космос - РИА Наука, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА

ЦТАК: Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями артиллерийских подразделений КНА

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель КНДР Ким Чен Ын
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями артиллерийских подразделений Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Как сообщает агентство, в армии организовываются и развертываются интенсивные боевые учения, нацеленные на реализацию линии партии по превращению вооруженных сил в "могучую армию новой эпохи"
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Соревнования между артиллерийскими подразделениями крупных соединений КНА по стрельбе прошли в четверг. За ними наблюдал Ким Чен Ын вместе с зампредом Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхоном.
На месте их встретили министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, начальник генштаба КНА Ли Ён Гиль, начальник главного политуправления КНА Чон Гён Тхэк и другие командиры из министерства обороны, военные и политические командиры крупных соединений КНА.
Командиры крупных фронтовых соединений лично управляли огнем.
"Артиллерийские подразделения всех уровней, участвовавшие в соревнованиях, в полной мере продемонстрировали меткую технику артобстрела, которую они отшлифовали в интенсивных учениях", - пишет ЦТАК.
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Ким Чен Ын похвалил солдат за успехи на соревнованиях, заявив, что они показали практическую боеспособность артиллерийских вооруженных сил КНДР, которые находятся в полной готовности вступить "в любую войну" и победить в ней.
"Он положительно оценил то, что по всей армии... происходит качественная перемена в укреплении боевых возможностей артиллерийских частей в соответствии с особенностями развития современной войны и тенденциями ее изменения", - отмечает ЦТАК.
Лидер КНДР также подчеркнул важность организации соревнований по артиллерийской стрельбе, приближенные к обстановке практического боя.
Он выразил надежду и уверенность, что все инстанции в армии будут готовить из солдат "боевых героев", со стойкой духовной силой, "стальной волей", высокой практической боеспособностью и квалификацией.
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