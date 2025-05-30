https://ria.ru/20250530/kitay-2019896922.html
Замглавы МИД рассказал о значении взаимодействия России и Китая
Замглавы МИД рассказал о значении взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 30.05.2025
Замглавы МИД рассказал о значении взаимодействия России и Китая
Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, при этом стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:26:00+03:00
2025-05-30T07:26:00+03:00
2025-05-30T07:26:00+03:00
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ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, при этом стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Сегодня центр мировой активности смещается в Евразию, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион, Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, возможности стран Запада диктовать свою волю остальным неуклонно сокращаются, голос мирового большинства звучит все громче в политике, экономике и безопасности", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он добавил, что при этом "мировое меньшинство, цепляясь за старый порядок, пытается разогреть политическую температуру в мире, в том числе, через провоцирование, как я уже говорил, кризисов и конфликтов на евразийском пространстве, и в этих условиях повышенной геополитической турбулентности стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе". "Взаимная поддержка Москвы и Пекина в вопросах противодействия попыткам ревизии сложившегося послевоенного миропорядка обретает особый смысл", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20250530/kitay-2019894583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, андрей руденко
В мире, Россия, Китай, Пекин, Андрей Руденко
Замглавы МИД рассказал о значении взаимодействия России и Китая
Замглавы МИД Руденко: взаимодействие России и Китая играет стабилизирующую роль
ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, при этом стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Сегодня центр мировой активности смещается в Евразию, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион, Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, возможности стран Запада диктовать свою волю остальным неуклонно сокращаются, голос мирового большинства звучит все громче в политике, экономике и безопасности", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
Он добавил, что при этом "мировое меньшинство, цепляясь за старый порядок, пытается разогреть политическую температуру в мире, в том числе, через провоцирование, как я уже говорил, кризисов и конфликтов на евразийском пространстве, и в этих условиях повышенной геополитической турбулентности стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе".
"Взаимная поддержка Москвы и Пекина в вопросах противодействия попыткам ревизии сложившегося послевоенного миропорядка обретает особый смысл", - отметил дипломат.