https://ria.ru/20250530/kitay-2019896922.html

Замглавы МИД рассказал о значении взаимодействия России и Китая

Замглавы МИД рассказал о значении взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 30.05.2025

Замглавы МИД рассказал о значении взаимодействия России и Китая

Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, при этом стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:26:00+03:00

2025-05-30T07:26:00+03:00

2025-05-30T07:26:00+03:00

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ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, при этом стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Сегодня центр мировой активности смещается в Евразию, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион, Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, возможности стран Запада диктовать свою волю остальным неуклонно сокращаются, голос мирового большинства звучит все громче в политике, экономике и безопасности", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он добавил, что при этом "мировое меньшинство, цепляясь за старый порядок, пытается разогреть политическую температуру в мире, в том числе, через провоцирование, как я уже говорил, кризисов и конфликтов на евразийском пространстве, и в этих условиях повышенной геополитической турбулентности стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе". "Взаимная поддержка Москвы и Пекина в вопросах противодействия попыткам ревизии сложившегося послевоенного миропорядка обретает особый смысл", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20250530/kitay-2019894583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, пекин, андрей руденко