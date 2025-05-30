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Россия и Китай выступили против планов США по милитаризации в Азии - РИА Новости, 30.05.2025
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07:11 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kitay-2019895810.html
Россия и Китай выступили против планов США по милитаризации в Азии
Россия и Китай выступили против планов США по милитаризации в Азии - РИА Новости, 30.05.2025
Россия и Китай выступили против планов США по милитаризации в Азии
Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США и их азиатских сателлитов по милитаризации в Азии, заявил в пятницу заместитель министра... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:11:00+03:00
2025-05-30T07:11:00+03:00
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США и их азиатских сателлитов по милитаризации в Азии, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Сотрудничество России и Китая выступает фактором стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между нашими странами налажены тесные взаимодействия по ключевым вопросам региональной повестки дня, позволяющие в том числе эффективно противостоять конфронтационному Индо-Тихоокеанскому проекту Запада", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он отметил, что "США, как и в любой другой части мира, хотят и здесь играть роль гегемона". "Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США и их азиатских сателлитов по милитаризации в Азии, затаскивания в регион элементов НАТО, создания здесь угрозы военной безопасности, развертывания наземных ракетных комплексов средней и меньшей дальности, модернизации флота размещаемых на кораблях вооружений", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20250530/kitay-2019894583.html
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китай, россия, сша, андрей руденко, нато, в мире
Китай, Россия, США, Андрей Руденко, НАТО, В мире
Россия и Китай выступили против планов США по милитаризации в Азии

Замглавы МИД Руденко: Россия и Китай выступают против действий США в Азии

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США и их азиатских сателлитов по милитаризации в Азии, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Сотрудничество России и Китая выступает фактором стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между нашими странами налажены тесные взаимодействия по ключевым вопросам региональной повестки дня, позволяющие в том числе эффективно противостоять конфронтационному Индо-Тихоокеанскому проекту Запада", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Он отметил, что "США, как и в любой другой части мира, хотят и здесь играть роль гегемона".
"Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США и их азиатских сателлитов по милитаризации в Азии, затаскивания в регион элементов НАТО, создания здесь угрозы военной безопасности, развертывания наземных ракетных комплексов средней и меньшей дальности, модернизации флота размещаемых на кораблях вооружений", - подчеркнул дипломат.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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