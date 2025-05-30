https://ria.ru/20250530/kitay-2019895810.html

Россия и Китай выступили против планов США по милитаризации в Азии

Россия и Китай выступили против планов США по милитаризации в Азии - РИА Новости, 30.05.2025

Россия и Китай выступили против планов США по милитаризации в Азии

Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США и их азиатских сателлитов по милитаризации в Азии, заявил в пятницу заместитель министра... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:11:00+03:00

2025-05-30T07:11:00+03:00

2025-05-30T07:11:00+03:00

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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США и их азиатских сателлитов по милитаризации в Азии, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Сотрудничество России и Китая выступает фактором стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между нашими странами налажены тесные взаимодействия по ключевым вопросам региональной повестки дня, позволяющие в том числе эффективно противостоять конфронтационному Индо-Тихоокеанскому проекту Запада", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он отметил, что "США, как и в любой другой части мира, хотят и здесь играть роль гегемона". "Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США и их азиатских сателлитов по милитаризации в Азии, затаскивания в регион элементов НАТО, создания здесь угрозы военной безопасности, развертывания наземных ракетных комплексов средней и меньшей дальности, модернизации флота размещаемых на кораблях вооружений", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20250530/kitay-2019894583.html

https://ria.ru/20250227/otnoshenija-2001890739.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, сша, андрей руденко, нато, в мире