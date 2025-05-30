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Кишиневские полицейские не нашли взрывчатки на мемориале "Вечность" - РИА Новости, 30.05.2025
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23:23 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kishinev-2020083369.html
Кишиневские полицейские не нашли взрывчатки на мемориале "Вечность"
Кишиневские полицейские не нашли взрывчатки на мемориале "Вечность" - РИА Новости, 30.05.2025
Кишиневские полицейские не нашли взрывчатки на мемориале "Вечность"
Полиция Молдавии не обнаружила взрывчатых веществ в кишиневском мемориальном комплексе "Вечность" после проверки объекта, сообщает пресс-служба генинспектората... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:23:00+03:00
2025-05-30T23:23:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Полиция Молдавии не обнаружила взрывчатых веществ в кишиневском мемориальном комплексе "Вечность" после проверки объекта, сообщает пресс-служба генинспектората полиции республики. Ранее сообщалось, что сигнал об обнаружении подозрительного предмета поступил от службы безопасности мемориала. Сотрудники технико-взрывного отдела немедленно выехали на место и проверили обе локации согласно протоколам. "Взрывчатые вещества или объекты, представляющие риск для граждан, не обнаружены", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что одновременно прошли проверки в расположенном неподалеку торговом центре. Мемориальный комплекс "Вечность" является одним из главных памятных мест Кишинева, посвященных памяти погибших во Второй мировой войне. В последние годы в Молдавии периодически поступают сообщения о минировании общественных объектов, которые в большинстве случаев оказываются ложными.
https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017582196.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Кишиневские полицейские не нашли взрывчатки на мемориале "Вечность"

Полиция Молдавии не нашла взрывчатых веществ в мемориальном комплексе "Вечность"

© Sputnik / OsmatescoМемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе
Мемориальный комплекс Вечность в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Osmatesco
Мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Полиция Молдавии не обнаружила взрывчатых веществ в кишиневском мемориальном комплексе "Вечность" после проверки объекта, сообщает пресс-служба генинспектората полиции республики.
Ранее сообщалось, что сигнал об обнаружении подозрительного предмета поступил от службы безопасности мемориала. Сотрудники технико-взрывного отдела немедленно выехали на место и проверили обе локации согласно протоколам.
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«
"Взрывчатые вещества или объекты, представляющие риск для граждан, не обнаружены", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что одновременно прошли проверки в расположенном неподалеку торговом центре.
Мемориальный комплекс "Вечность" является одним из главных памятных мест Кишинева, посвященных памяти погибших во Второй мировой войне.
В последние годы в Молдавии периодически поступают сообщения о минировании общественных объектов, которые в большинстве случаев оказываются ложными.
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