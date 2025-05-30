https://ria.ru/20250530/kishinev-2020083369.html

Кишиневские полицейские не нашли взрывчатки на мемориале "Вечность"

Кишиневские полицейские не нашли взрывчатки на мемориале "Вечность" - РИА Новости, 30.05.2025

Кишиневские полицейские не нашли взрывчатки на мемориале "Вечность"

Полиция Молдавии не обнаружила взрывчатых веществ в кишиневском мемориальном комплексе "Вечность" после проверки объекта, сообщает пресс-служба генинспектората... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:23:00+03:00

2025-05-30T23:23:00+03:00

2025-05-30T23:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Полиция Молдавии не обнаружила взрывчатых веществ в кишиневском мемориальном комплексе "Вечность" после проверки объекта, сообщает пресс-служба генинспектората полиции республики. Ранее сообщалось, что сигнал об обнаружении подозрительного предмета поступил от службы безопасности мемориала. Сотрудники технико-взрывного отдела немедленно выехали на место и проверили обе локации согласно протоколам. "Взрывчатые вещества или объекты, представляющие риск для граждан, не обнаружены", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что одновременно прошли проверки в расположенном неподалеку торговом центре. Мемориальный комплекс "Вечность" является одним из главных памятных мест Кишинева, посвященных памяти погибших во Второй мировой войне. В последние годы в Молдавии периодически поступают сообщения о минировании общественных объектов, которые в большинстве случаев оказываются ложными.

https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017582196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев