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Житель Подмосковья чуть не пострадал от летящих из окна кирпичей - РИА Новости, 30.05.2025
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00:05 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kirpichi-2019875333.html
Житель Подмосковья чуть не пострадал от летящих из окна кирпичей
Житель Подмосковья чуть не пострадал от летящих из окна кирпичей - РИА Новости, 30.05.2025
Житель Подмосковья чуть не пострадал от летящих из окна кирпичей
Житель подмосковного Путилково Сергей Друговин рассказал РИА Новости, как чуть не пострадал, когда, предположительно, школьницы бросали кирпичи из окна... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:05:00+03:00
2025-05-30T00:05:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Житель подмосковного Путилково Сергей Друговин рассказал РИА Новости, как чуть не пострадал, когда, предположительно, школьницы бросали кирпичи из окна многоэтажки в Подмосковье. Мужчина стал героем видеороликов, на которых видно, что он убегает от падающего со стороны многоэтажки белого кирпича. По словам Друговина, когда он услышал первый хлопок от упавшего кирпича, он был возле подъезда и сначала не понял, что произошло. В то же время из подъезда выходила девушка и оступилась за мгновение до того, как упал еще один кирпич. "Я стоял, смотрел, откуда это падает. Увидел, что летит уже третий кирпич, огромный, белый", - сказал очевидец, отметив, что еле-еле успел от него уклониться. Кроме того, мужчина рассказал, что спустя несколько минут из подъезда вышли девочки и стали обсуждать ситуацию. При этом, по его словам, девушка, которая спаслась, случайно оступившись, спросила школьниц, они ли бросали кирпичи, но те начали перекидывать вину друг на друга. Собеседник агентства также добавил, что после случившегося была вызвана полиция, родители девочек уже установлены.
https://ria.ru/20241207/tort-1987935172.html
https://ria.ru/20250529/shkolnik-2019702580.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Житель Подмосковья чуть не пострадал от летящих из окна кирпичей

Житель Путилково Друговин чуть не пострадал от выброшенных школьницами кирпичей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Житель подмосковного Путилково Сергей Друговин рассказал РИА Новости, как чуть не пострадал, когда, предположительно, школьницы бросали кирпичи из окна многоэтажки в Подмосковье.
Мужчина стал героем видеороликов, на которых видно, что он убегает от падающего со стороны многоэтажки белого кирпича.
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По словам Друговина, когда он услышал первый хлопок от упавшего кирпича, он был возле подъезда и сначала не понял, что произошло. В то же время из подъезда выходила девушка и оступилась за мгновение до того, как упал еще один кирпич.
"Я стоял, смотрел, откуда это падает. Увидел, что летит уже третий кирпич, огромный, белый", - сказал очевидец, отметив, что еле-еле успел от него уклониться.
Кроме того, мужчина рассказал, что спустя несколько минут из подъезда вышли девочки и стали обсуждать ситуацию. При этом, по его словам, девушка, которая спаслась, случайно оступившись, спросила школьниц, они ли бросали кирпичи, но те начали перекидывать вину друг на друга.
Собеседник агентства также добавил, что после случившегося была вызвана полиция, родители девочек уже установлены.
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