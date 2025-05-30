Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 30.05.2025 (обновлено: 14:44 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kiev-2019965578.html
МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт
МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт - РИА Новости, 30.05.2025
МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт
Киев заинтересован в продолжении переговоров с РФ в Стамбуле, так как хочет завершить конфликт уже в этом году, заявил в пятницу глава МИД Украины Андрей... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:50:00+03:00
2025-05-30T14:44:00+03:00
в мире
россия
стамбул
украина
андрей сибига
дмитрий песков
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019979615_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_2405c66a57eccbcb15ba5b86a8985f41.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Киев заинтересован в продолжении переговоров с РФ в Стамбуле, так как хочет завершить конфликт уже в этом году, заявил в пятницу глава МИД Украины Андрей Сибига. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в пятницу заявил, что делегация переговорщиков РФ будет готова утром 2 июня ко второму раунду переговоров с Украиной в Стамбуле. "Мы заинтересованы, чтобы эти встречи (с российской делегацией в Стамбуле - ред.) продолжались, потому что хотим закончить войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия или на 30, или на 50, или на 100 дней. Украина открыта это обсуждать напрямую с Россией, мы это подтвердили во время перемирия", - заявил Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в пятницу заявила, что Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле как всегда устраивает истерику, чтобы набить себе цену, но каждый раз набивает шишки. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250512/berlin--2016509246.html
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html
https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019979615_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_d19b59556269a651e62b8ec371f9e570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, украина, андрей сибига, дмитрий песков, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Андрей Сибига, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт

МИД Украины: Киев хочет завершить конфликт уже в этом году

© Getty Images / Anadolu/Omer Taha CetinГлава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. 30 мая 2025
Глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. 30 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Omer Taha Cetin
Глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. 30 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Киев заинтересован в продолжении переговоров с РФ в Стамбуле, так как хочет завершить конфликт уже в этом году, заявил в пятницу глава МИД Украины Андрей Сибига.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в пятницу заявил, что делегация переговорщиков РФ будет готова утром 2 июня ко второму раунду переговоров с Украиной в Стамбуле.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Берлин поддержит Киев на возможных переговорах в Стамбуле
12 мая, 15:44
"Мы заинтересованы, чтобы эти встречи (с российской делегацией в Стамбуле - ред.) продолжались, потому что хотим закончить войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия или на 30, или на 50, или на 100 дней. Украина открыта это обсуждать напрямую с Россией, мы это подтвердили во время перемирия", - заявил Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в пятницу заявила, что Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле как всегда устраивает истерику, чтобы набить себе цену, но каждый раз набивает шишки.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле
Вчера, 13:14
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров
Вчера, 11:53
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаАндрей СибигаДмитрий ПесковВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала