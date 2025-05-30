МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт
МИД Украины: Киев хочет завершить конфликт уже в этом году
© Getty Images / Anadolu/Omer Taha CetinГлава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. 30 мая 2025
© Getty Images / Anadolu/Omer Taha Cetin
Глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. 30 мая 2025
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Киев заинтересован в продолжении переговоров с РФ в Стамбуле, так как хочет завершить конфликт уже в этом году, заявил в пятницу глава МИД Украины Андрей Сибига.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в пятницу заявил, что делегация переговорщиков РФ будет готова утром 2 июня ко второму раунду переговоров с Украиной в Стамбуле.
"Мы заинтересованы, чтобы эти встречи (с российской делегацией в Стамбуле - ред.) продолжались, потому что хотим закончить войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия или на 30, или на 50, или на 100 дней. Украина открыта это обсуждать напрямую с Россией, мы это подтвердили во время перемирия", - заявил Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в пятницу заявила, что Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле как всегда устраивает истерику, чтобы набить себе цену, но каждый раз набивает шишки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.