https://ria.ru/20250530/kiev-2019965578.html

МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт

МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт - РИА Новости, 30.05.2025

МИД Украины заявил о стремлении страны завершить конфликт

Киев заинтересован в продолжении переговоров с РФ в Стамбуле, так как хочет завершить конфликт уже в этом году, заявил в пятницу глава МИД Украины Андрей... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:50:00+03:00

2025-05-30T13:50:00+03:00

2025-05-30T14:44:00+03:00

в мире

россия

стамбул

украина

андрей сибига

дмитрий песков

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Киев заинтересован в продолжении переговоров с РФ в Стамбуле, так как хочет завершить конфликт уже в этом году, заявил в пятницу глава МИД Украины Андрей Сибига. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в пятницу заявил, что делегация переговорщиков РФ будет готова утром 2 июня ко второму раунду переговоров с Украиной в Стамбуле. "Мы заинтересованы, чтобы эти встречи (с российской делегацией в Стамбуле - ред.) продолжались, потому что хотим закончить войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия или на 30, или на 50, или на 100 дней. Украина открыта это обсуждать напрямую с Россией, мы это подтвердили во время перемирия", - заявил Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в пятницу заявила, что Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле как всегда устраивает истерику, чтобы набить себе цену, но каждый раз набивает шишки. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250512/berlin--2016509246.html

https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html

https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, стамбул, украина, андрей сибига, дмитрий песков, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле