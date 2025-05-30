На западе Украины начался силовой захват храма УПЦ
Сторонники ПЦУ при поддержке полиции начали захват храма УПЦ на западе Украины
© СоцсетиСторонники ПЦУ при поддержке сотрудников полиции начали силовой захват Свято-Ильинского храма канонической УПЦ в селе Заболотье
© Соцсети
Сторонники ПЦУ при поддержке сотрудников полиции начали силовой захват Свято-Ильинского храма канонической УПЦ в селе Заболотье
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке сотрудников полиции начали силовой захват Свято-Ильинского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Заболотье на западе Украины, сообщает телеканал "Первый казацкий".
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"Прямо сейчас происходит рейдерский захват Свято-Ильинского храма УПЦ в селе Заболотье на Буковине. Группа боевиков от ПЦУ пытается сорвать замки на доме Божьем под пение гимна. На месте присутствует полиция, которая никак не останавливает преступление. Православные христиане собираются на защиту своей святыни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Союз православных журналистов (СПЖ) в свою очередь сообщает в своем Telegram-канале, что сторонники ПЦУ избивают и толкают прихожан. "Силовики стали стеной на паперти, прикрывая собой боевиков, ломающих двери. Верующих к своей святыне не допускают", - добавили в СПЖ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.