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Обломки дрона, сбитого над Курском, повредили храм - РИА Новости, 30.05.2025
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14:47 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/khram-2019980792.html
Обломки дрона, сбитого над Курском, повредили храм
Обломки дрона, сбитого над Курском, повредили храм - РИА Новости, 30.05.2025
Обломки дрона, сбитого над Курском, повредили храм
Обломки украинского БПЛА, сбитого над Курском, повредили здание храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", пострадавших нет, сообщается на... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:47:00+03:00
2025-05-30T14:47:00+03:00
курск
россия
курская область
светлана петренко
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Обломки украинского БПЛА, сбитого над Курском, повредили здание храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", пострадавших нет, сообщается на сайте Русской православной церкви в пятницу. "Ночью 30 мая 2025 года в результате падения обломков украинского БПЛА, сбитого над городом Курском, пострадал храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Поражающими элементами выбито окно, повреждена кровля храма. Сотрудники полиции оперативно провели осмотр и зафиксировали повреждения здания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Корреспондент РИА Новости передавал, что украинский беспилотник был начинен поражающими элементами. Кроме того, как ранее сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль передвигавшийся на нем мужчина получил осколочные ранения, ему оказывается медицинская помощь. Петренко добавила, что СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на город Курск.
https://ria.ru/20250530/pvo-2019968319.html
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курск, россия, курская область, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь
Курск, Россия, Курская область, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь
Обломки дрона, сбитого над Курском, повредили храм

Обломки украинского БПЛА, сбитого ночью над Курском, повредили храм

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Обломки украинского БПЛА, сбитого над Курском, повредили здание храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", пострадавших нет, сообщается на сайте Русской православной церкви в пятницу.
"Ночью 30 мая 2025 года в результате падения обломков украинского БПЛА, сбитого над городом Курском, пострадал храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Поражающими элементами выбито окно, повреждена кровля храма. Сотрудники полиции оперативно провели осмотр и зафиксировали повреждения здания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
Вчера, 14:03
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Корреспондент РИА Новости передавал, что украинский беспилотник был начинен поражающими элементами.
Кроме того, как ранее сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль передвигавшийся на нем мужчина получил осколочные ранения, ему оказывается медицинская помощь. Петренко добавила, что СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на город Курск.
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КурскРоссияКурская областьСветлана ПетренкоАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковь
 
 
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