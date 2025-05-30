https://ria.ru/20250530/khram-2019980792.html

Обломки дрона, сбитого над Курском, повредили храм

Обломки дрона, сбитого над Курском, повредили храм - РИА Новости, 30.05.2025

Обломки дрона, сбитого над Курском, повредили храм

Обломки украинского БПЛА, сбитого над Курском, повредили здание храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", пострадавших нет, сообщается на... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:47:00+03:00

2025-05-30T14:47:00+03:00

2025-05-30T14:47:00+03:00

курск

россия

курская область

светлана петренко

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Обломки украинского БПЛА, сбитого над Курском, повредили здание храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", пострадавших нет, сообщается на сайте Русской православной церкви в пятницу. "Ночью 30 мая 2025 года в результате падения обломков украинского БПЛА, сбитого над городом Курском, пострадал храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Поражающими элементами выбито окно, повреждена кровля храма. Сотрудники полиции оперативно провели осмотр и зафиксировали повреждения здания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Корреспондент РИА Новости передавал, что украинский беспилотник был начинен поражающими элементами. Кроме того, как ранее сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль передвигавшийся на нем мужчина получил осколочные ранения, ему оказывается медицинская помощь. Петренко добавила, что СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на город Курск.

https://ria.ru/20250530/pvo-2019968319.html

https://ria.ru/20250530/vsu-2019954448.html

курск

россия

курская область

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Варвара Скокшина

курск, россия, курская область, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь