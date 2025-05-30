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Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области - РИА Новости, 30.05.2025
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Омская область
 
13:31 30.05.2025 (обновлено: 13:46 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/khotsenko-2019960605.html
Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области
Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области - РИА Новости, 30.05.2025
Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал строительство ледового дворца в городе Калачинск, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:31:00+03:00
2025-05-30T13:46:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал строительство ледового дворца в городе Калачинск, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона. Хоценко побывал на стройплощадке в Калачинске, где продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Объект станет важной частью спортивной инфраструктуры района. Губернатор обсудил с подрядчиком ключевые этапы оставшихся работ. "Виталий Хоценко отметил, что проект имеет большое значение для местных жителей и, в первую очередь, для молодежи - как площадка для занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Он подчеркнул, что объект должен быть сдан в срок и соответствовать всем требованиям по качеству. Сооружение должно быть введено в эксплуатацию в текущем году", - сообщили в пресс-службе. Как показала встреча, отставаний от графика нет, работы идут в плановом режиме, на объекте уже выполнен большой объем работ. Идет внутренняя отделка, установка зрительских трибун и облицовка фасада. Контроль за строительством осуществляет "РосСтройКонтроль".
https://ria.ru/20250530/gubernator-2019906218.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области

Губернатор Хоценко проверил ход строительства ледового дворца в Омской области

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиГубернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области
Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
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ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал строительство ледового дворца в городе Калачинск, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона.
Хоценко побывал на стройплощадке в Калачинске, где продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Объект станет важной частью спортивной инфраструктуры района. Губернатор обсудил с подрядчиком ключевые этапы оставшихся работ.
"Виталий Хоценко отметил, что проект имеет большое значение для местных жителей и, в первую очередь, для молодежи - как площадка для занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Он подчеркнул, что объект должен быть сдан в срок и соответствовать всем требованиям по качеству. Сооружение должно быть введено в эксплуатацию в текущем году", - сообщили в пресс-службе.
Как показала встреча, отставаний от графика нет, работы идут в плановом режиме, на объекте уже выполнен большой объем работ. Идет внутренняя отделка, установка зрительских трибун и облицовка фасада. Контроль за строительством осуществляет "РосСтройКонтроль".
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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