https://ria.ru/20250530/khotsenko-2019960605.html

Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области

Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области - РИА Новости, 30.05.2025

Губернатор Хоценко посетил строительство ледового дворца в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал строительство ледового дворца в городе Калачинск, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:31:00+03:00

2025-05-30T13:31:00+03:00

2025-05-30T13:46:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал строительство ледового дворца в городе Калачинск, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона. Хоценко побывал на стройплощадке в Калачинске, где продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Объект станет важной частью спортивной инфраструктуры района. Губернатор обсудил с подрядчиком ключевые этапы оставшихся работ. "Виталий Хоценко отметил, что проект имеет большое значение для местных жителей и, в первую очередь, для молодежи - как площадка для занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Он подчеркнул, что объект должен быть сдан в срок и соответствовать всем требованиям по качеству. Сооружение должно быть введено в эксплуатацию в текущем году", - сообщили в пресс-службе. Как показала встреча, отставаний от графика нет, работы идут в плановом режиме, на объекте уже выполнен большой объем работ. Идет внутренняя отделка, установка зрительских трибун и облицовка фасада. Контроль за строительством осуществляет "РосСтройКонтроль".

https://ria.ru/20250530/gubernator-2019906218.html

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омская область, виталий хоценко