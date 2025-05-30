https://ria.ru/20250530/khakery-2020085340.html

Эксперты рассказали, как изменились хакерские атаки на индустрию и телеком

Эксперты рассказали, как изменились хакерские атаки на индустрию и телеком - РИА Новости, 30.05.2025

Эксперты рассказали, как изменились хакерские атаки на индустрию и телеком

Хакеры с начала 2025 года перешли на шпионаж и сложные атаки в отношении российских компаний из сфер промышленности и телекома, ранее они совершали киберудары... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:58:00+03:00

2025-05-30T23:58:00+03:00

2025-05-30T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Хакеры с начала 2025 года перешли на шпионаж и сложные атаки в отношении российских компаний из сфер промышленности и телекома, ранее они совершали киберудары для нарушения работы онлайн-ресурсов и ИТ-инфраструктуры, сообщили РИА Новости в ГК "Солар". "С начала 2025 года хакеры изменили цели атак в промышленности и телекоме. Если раньше они совершали мощные и продолжительные киберудары для нарушения работы онлайн-ресурсов и ИТ-инфраструктуры компаний, то теперь они переключились на кибершпионаж и сложные целевые атаки", - пришли к выводу эксперты компании. Специалисты отмечают, что в среднем количество кибератак на одну организацию в первом квартале 2025 года выросло в 3,2 раза по отношению к четвертому кварталу 2024 года. А в промышленности этот показатель увеличился в пять раз - на одно предприятие в среднем приходилось более 200 инцидентов. Интерес хакеров к кибершпионажу в первом квартале 2025 года также вырос. Так, доля обнаруженных программ для кражи данных (стилеров) в промышленных предприятиях выросла на 24 процентных пункта (до 40%), а индикаторов APT-группировок (хакеры, которые проводят длительные кибератаки на конкретные цели) – на 4 процентных пункта (до 19%). Средства удаленного доступа заняли долю в 21%, ботнеты - 9%, а программы-вымогатели - 4%. Оставшуюся долю угроз в промышленности составляют майнеры и фишинг. В телекоме самым распространенным типом угроз стала деятельность APT-группировок – на них пришлось 58% зарегистрированных событий, при этом показатель вырос на 10 процентных пунктов в сравнении с четвертым кварталом 2024 года. На втором месте – средства удаленного доступа (27%), а на третьем – стилеры (8%). Остальные 7% приходятся на ботнеты, майнеры, фишинг и вымогатели. "Если раньше хакеры чаще использовали программы-шифровальщики для полного уничтожения полученных данных, то в этом году совершают больше атак для шпионажа и проникновения в инфраструктуру, чтобы затем нанести удар в наиболее удобный момент. При этом рост стилеров может быть связан и с нынешней геополитической обстановкой, на фоне которой растет число интересантов, желающих получить конфиденциальные данные", - поясняет технический директор центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар" Алексей Вишняков.

https://ria.ru/20250529/kiberataki-2019712728.html

https://ria.ru/20250519/sk-2017917102.html

https://ria.ru/20250510/blekaut-2015622340.html

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экономика, технологии, россия, кибербезопасность, кибератаки, кибермошенничество, кибератака, телеком, промышленность