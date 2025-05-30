https://ria.ru/20250530/kerch-2020039541.html

В Керчи задержали бывшего главу администрации города

В Керчи задержали бывшего главу администрации города - РИА Новости, 30.05.2025

В Керчи задержали бывшего главу администрации города

Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, суд арестовал экс-главу города на два месяца,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:00:00+03:00

2025-05-30T18:00:00+03:00

2025-05-30T18:00:00+03:00

жкх

керчь

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, суд арестовал экс-главу города на два месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Бывший глава администрации Керчи Станислав Брусаков был задержан по подозрению в превышении полномочий", - сообщили в правоохранительных органах республики. В пятницу экс-глава города был арестован судом на два месяца. Источник уточнил, что Брусаков подозревается в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи. Сейчас администрацию города возглавляет Олег Каторгин.

https://ria.ru/20250529/vladivostok-2019689321.html

керчь

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, керчь, республика крым, сергей аксенов (политик)