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В Керчи задержали бывшего главу администрации города - РИА Новости, 30.05.2025
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В Керчи задержали бывшего главу администрации города
В Керчи задержали бывшего главу администрации города - РИА Новости, 30.05.2025
В Керчи задержали бывшего главу администрации города
Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, суд арестовал экс-главу города на два месяца,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:00:00+03:00
2025-05-30T18:00:00+03:00
жкх
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, суд арестовал экс-главу города на два месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Бывший глава администрации Керчи Станислав Брусаков был задержан по подозрению в превышении полномочий", - сообщили в правоохранительных органах республики. В пятницу экс-глава города был арестован судом на два месяца. Источник уточнил, что Брусаков подозревается в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи. Сейчас администрацию города возглавляет Олег Каторгин.
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жкх, керчь, республика крым, сергей аксенов (политик)
ЖКХ, Керчь, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
В Керчи задержали бывшего главу администрации города

Бывшего мэра Керчи Брусакова задержали по подозрению в превышении полномочий

© Фото : пресс-служба правительства Республики КрымСвятослав Брусаков
Святослав Брусаков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Республики Крым
Святослав Брусаков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, суд арестовал экс-главу города на два месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Бывший глава администрации Керчи Станислав Брусаков был задержан по подозрению в превышении полномочий", - сообщили в правоохранительных органах республики.
В пятницу экс-глава города был арестован судом на два месяца. Источник уточнил, что Брусаков подозревается в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета.
Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи. Сейчас администрацию города возглавляет Олег Каторгин.
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