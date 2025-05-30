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Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 30.05.2025
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00:47 30.05.2025 (обновлено: 01:15 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kellog-2019877705.html
Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине
Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 30.05.2025
Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:47:00+03:00
2025-05-30T01:15:00+03:00
в мире
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
франция
кит келлог
евросоюз
владимир мединский
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании."И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании. И они, когда мы были в Лондоне (на переговорах по Украине - ред.), помогли нам сформировать основные положения для Украины. И они тоже будут там, и мы также получим их обратную связь", - заявил Келлог телеканалу ABC, говоря о переговорах в Стамбуле на следующей неделе.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США проинформируют, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Турции.
https://ria.ru/20250530/kellog-2019876851.html
https://ria.ru/20250529/turtsija-2019865278.html
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в мире, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, франция, кит келлог, евросоюз, владимир мединский, владимир путин, россия
В мире, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Франция, Кит Келлог, Евросоюз, Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия
Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине

Келлог: на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании.
"И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании. И они, когда мы были в Лондоне (на переговорах по Украине - ред.), помогли нам сформировать основные положения для Украины. И они тоже будут там, и мы также получим их обратную связь", - заявил Келлог телеканалу ABC, говоря о переговорах в Стамбуле на следующей неделе.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Келлог рассказал, какие советы дал киевским властям
00:32
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США проинформируют, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Турции.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня
Вчера, 21:17
 
В миреУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулФранцияКит КеллогЕвросоюзВладимир МединскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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