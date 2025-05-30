https://ria.ru/20250530/kellog-2019877705.html

Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине

Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 30.05.2025

Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:47:00+03:00

2025-05-30T00:47:00+03:00

2025-05-30T01:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании."И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании. И они, когда мы были в Лондоне (на переговорах по Украине - ред.), помогли нам сформировать основные положения для Украины. И они тоже будут там, и мы также получим их обратную связь", - заявил Келлог телеканалу ABC, говоря о переговорах в Стамбуле на следующей неделе.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США проинформируют, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Турции.

https://ria.ru/20250530/kellog-2019876851.html

https://ria.ru/20250529/turtsija-2019865278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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