Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине
Келлог: на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании
© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании.
"И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании. И они, когда мы были в Лондоне (на переговорах по Украине - ред.), помогли нам сформировать основные положения для Украины. И они тоже будут там, и мы также получим их обратную связь", - заявил Келлог телеканалу ABC, говоря о переговорах в Стамбуле на следующей неделе.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США проинформируют, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Турции.