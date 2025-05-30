https://ria.ru/20250530/kellog-2019876851.html
Келлог рассказал, какие советы дал киевским властям
Келлог рассказал, какие советы дал киевским властям - РИА Новости, 30.05.2025
Келлог рассказал, какие советы дал киевским властям
Спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал телеканалу ABC, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что они не будут участвовать в мирных... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:32:00+03:00
2025-05-30T00:32:00+03:00
2025-05-30T00:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал телеканалу ABC, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что они не будут участвовать в мирных переговорах с Россией."И я также разговаривал с их главным переговорщиком (министром обороны Украины) Рустемом Умеровым, который будет главным переговорщиком на следующих переговорах в Стамбуле... Я всегда предостерегаю его: не говори таких вещей, потому что если ты не явишься, а явиться - это часть жизни, и тебе нужно показать, что ты настроен серьезно (касательно заключения прекращения огня - ред.)", - заявил Келлог.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, стамбул, украина, кит келлог, рустем умеров, сергей лавров
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Кит Келлог, Рустем Умеров, Сергей Лавров
Келлог рассказал, какие советы дал киевским властям
Келлог посоветовал Киеву воздержаться от заявлений об отказе от переговоров