https://ria.ru/20250530/kellog-2019875641.html

Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения

Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения - РИА Новости, 30.05.2025

Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения

Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу выразил телеканалу ABC мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:06:00+03:00

2025-05-30T00:06:00+03:00

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сша

в мире

дональд трамп

владимир путин

кит келлог

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу выразил телеканалу ABC мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сложились "сильные" личные отношения."Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп - лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство", - заявил Келлог, отвечая на вопрос о том, в чем заключается суть отношений Трампа и Путина.

https://ria.ru/20250529/razgovor-2019745408.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, кит келлог