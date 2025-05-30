https://ria.ru/20250530/kellog-2019875641.html
Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения
Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения - РИА Новости, 30.05.2025
Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения
Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу выразил телеканалу ABC мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:06:00+03:00
2025-05-30T00:06:00+03:00
2025-05-30T00:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу выразил телеканалу ABC мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сложились "сильные" личные отношения."Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп - лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство", - заявил Келлог, отвечая на вопрос о том, в чем заключается суть отношений Трампа и Путина.
https://ria.ru/20250529/razgovor-2019745408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, кит келлог
США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог
Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения
Спецпосланник Келлог: у Трампа и Путина сложились сильные личные отношения