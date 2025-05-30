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Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения - РИА Новости, 30.05.2025
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00:06 30.05.2025 (обновлено: 00:23 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kellog-2019875641.html
Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения
Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения - РИА Новости, 30.05.2025
Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения
Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу выразил телеканалу ABC мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина... РИА Новости, 30.05.2025
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сша
в мире
дональд трамп
владимир путин
кит келлог
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу выразил телеканалу ABC мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сложились "сильные" личные отношения."Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп - лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство", - заявил Келлог, отвечая на вопрос о том, в чем заключается суть отношений Трампа и Путина.
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сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, кит келлог
США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог
Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения

Спецпосланник Келлог: у Трампа и Путина сложились сильные личные отношения

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу выразил телеканалу ABC мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сложились "сильные" личные отношения.
"Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп - лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство", - заявил Келлог, отвечая на вопрос о том, в чем заключается суть отношений Трампа и Путина.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа
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СШАВ миреДональд ТрампВладимир ПутинКит Келлог
 
 
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