https://ria.ru/20250530/kartayzer-2019902189.html
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер - РИА Новости, 30.05.2025
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер
Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:55:00+03:00
2025-05-30T08:55:00+03:00
2025-05-30T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер."Санкции были введены в 2022 году. Мы планировали ослабить российскую экономику, заставить правительство изменить политику, может быть, вызвать недовольство населения или даже смену режима. Идея была именно в том, чтобы ослабить Россию и заставить ее изменить курс. Эта идея полностью провалилась", - сказал Картайзер, говоря о попытках ослабить Россию санкциями.Он добавил, что Европа столкнулась с ростом цен на энергию, потерей российского рынка и снижением конкурентоспособности автопрома. По его мнению, ЕС продолжает санкционную политику из-за нежелания признать ошибки.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019746791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, в мире
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер
Депутат ЕП Картайзер: cанкционная политика против России полностью провалилась