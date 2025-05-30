Рейтинг@Mail.ru
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 30.05.2025 (обновлено: 09:01 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kartayzer-2019902189.html
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер - РИА Новости, 30.05.2025
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер
Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:55:00+03:00
2025-05-30T09:01:00+03:00
европа
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер.&quot;Санкции были введены в 2022 году. Мы планировали ослабить российскую экономику, заставить правительство изменить политику, может быть, вызвать недовольство населения или даже смену режима. Идея была именно в том, чтобы ослабить Россию и заставить ее изменить курс. Эта идея полностью провалилась&quot;, - сказал Картайзер, говоря о попытках ослабить Россию санкциями.Он добавил, что Европа столкнулась с ростом цен на энергию, потерей российского рынка и снижением конкурентоспособности автопрома. По его мнению, ЕС продолжает санкционную политику из-за нежелания признать ошибки.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019746791.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, в мире
Европа, Россия, В мире
Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер

Депутат ЕП Картайзер: cанкционная политика против России полностью провалилась

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер.
«

"Санкции были введены в 2022 году. Мы планировали ослабить российскую экономику, заставить правительство изменить политику, может быть, вызвать недовольство населения или даже смену режима. Идея была именно в том, чтобы ослабить Россию и заставить ее изменить курс. Эта идея полностью провалилась", - сказал Картайзер, говоря о попытках ослабить Россию санкциями.

Он добавил, что Европа столкнулась с ростом цен на энергию, потерей российского рынка и снижением конкурентоспособности автопрома. По его мнению, ЕС продолжает санкционную политику из-за нежелания признать ошибки.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Потихоньку готовятся". СМИ раскрыли эффект от антироссийский санкций
Вчера, 12:33
 
ЕвропаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала