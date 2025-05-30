https://ria.ru/20250530/kartayzer-2019902189.html

Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер

Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер - РИА Новости, 30.05.2025

Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил Картайзер

Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:55:00+03:00

2025-05-30T08:55:00+03:00

2025-05-30T09:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер."Санкции были введены в 2022 году. Мы планировали ослабить российскую экономику, заставить правительство изменить политику, может быть, вызвать недовольство населения или даже смену режима. Идея была именно в том, чтобы ослабить Россию и заставить ее изменить курс. Эта идея полностью провалилась", - сказал Картайзер, говоря о попытках ослабить Россию санкциями.Он добавил, что Европа столкнулась с ростом цен на энергию, потерей российского рынка и снижением конкурентоспособности автопрома. По его мнению, ЕС продолжает санкционную политику из-за нежелания признать ошибки.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019746791.html

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Варвара Скокшина

европа, россия, в мире