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На Украине сообщили о перестрелке на границе в Закарпатье - РИА Новости, 30.05.2025
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00:19 30.05.2025 (обновлено: 01:46 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/karpaty-2019876172.html
На Украине сообщили о перестрелке на границе в Закарпатье
На Украине сообщили о перестрелке на границе в Закарпатье - РИА Новости, 30.05.2025
На Украине сообщили о перестрелке на границе в Закарпатье
В Закарпатье произошел вооруженный конфликт между цыганами и пограничниками, заявил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:19:00+03:00
2025-05-30T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Закарпатье произошел вооруженный конфликт между цыганами и пограничниками, заявил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале."Стрельба в Великом Березном — есть раненые. Как мне удалось выяснить, в ромском таборе в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками", — написал он.По данным Глаголы, там проходила проверка, связанная с перевозкой людей через границу. Журналист также отметил, что после инцидента цыгане пытались заблокировать пограничный отряд, но безуспешно."Во время перестрелки в сторону пограничных машин полетели камни — были повреждены два служебных автомобиля. Началась стрельба, в ход пошли резиновые пули. В результате конфликта ранена женщина (в живот и руку), ранен ребенок", — заключил Глагола.Закарпатье давно стало проблемным регионом для Киева. Через эту область украинские граждане продолжают бежать от силовой мобилизации. Кроме того, Венгрия не раз заявляла о притеснении венгерского национального меньшинства в регионе и требовала от киевского режима принять соответствующие меры.
https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html
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в мире, украина, киев, венгрия, карпаты
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Карпаты
На Украине сообщили о перестрелке на границе в Закарпатье

Журналист Глагола: в Закарпатье произошел конфликт цыган с пограничниками

© Fotolia / An-TВид на Карпаты
Вид на Карпаты - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Fotolia / An-T
Вид на Карпаты. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Закарпатье произошел вооруженный конфликт между цыганами и пограничниками, заявил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.
"Стрельба в Великом Березном — есть раненые. Как мне удалось выяснить, в ромском таборе в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками", — написал он.
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По данным Глаголы, там проходила проверка, связанная с перевозкой людей через границу. Журналист также отметил, что после инцидента цыгане пытались заблокировать пограничный отряд, но безуспешно.
"Во время перестрелки в сторону пограничных машин полетели камни — были повреждены два служебных автомобиля. Началась стрельба, в ход пошли резиновые пули. В результате конфликта ранена женщина (в живот и руку), ранен ребенок", — заключил Глагола.
Закарпатье давно стало проблемным регионом для Киева. Через эту область украинские граждане продолжают бежать от силовой мобилизации. Кроме того, Венгрия не раз заявляла о притеснении венгерского национального меньшинства в регионе и требовала от киевского режима принять соответствующие меры.
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