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Канадские НПО с 1990-х провоцировали Киев посягать на российские земли - РИА Новости, 30.05.2025
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04:55 30.05.2025 (обновлено: 11:26 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kanada-2019888180.html
Канадские НПО с 1990-х провоцировали Киев посягать на российские земли
Канадские НПО с 1990-х провоцировали Киев посягать на российские земли - РИА Новости, 30.05.2025
Канадские НПО с 1990-х провоцировали Киев посягать на российские земли
Канадские НПО в 1990-е годы внушали Киеву идеи о притязаниях на российские территории: общественные организации передавали в книжные фонды Украины издания, в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T04:55:00+03:00
2025-05-30T11:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Канадские НПО в 1990-е годы внушали Киеву идеи о притязаниях на российские территории: общественные организации передавали в книжные фонды Украины издания, в которых исконно российские земли назывались украинскими; кроме того, канадская сторона снабжала украинские библиотеки книгами, восхваляющими националистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Семена Петлюру. В частности, в 1994 году в Донецкой областной универсальной научной библиотеке имени Крупской был открыт "Библиотечный канадско-украинский центр". Как сообщили РИА Новости в библиотеке, центр создавался при поддержке товарищества "Канадские друзья Украины", находящегося в Торонто. Данное товарищество собрало 10 тысяч книг на украинском и английском языках и передало в "Библиотечный канадско-украинский центр". "Было официальное открытие "Библиотечного канадско-украинского центра" при участии посла Канады на Украине, канадских гостей, замминистра Украины, заместителя главы секретариата украинской всемирной координационной Рады", - рассказал сотрудник библиотеки. В частности, в центр передали школьное пособие по украиноведению "Путешествие по Украине" Маркияна Терлецкого, изданное в Лондоне в 1971 году. В нем упоминаются "украинские земли, присоединенные к Московщине": 43,9 тысячи квадратных километров "Курщины и Воронежчины", 23,9 тысячи квадратных километров "Донетчины", 46,6 тысячи квадратных километров Кубани. Также в числе "присоединенных" украинских земель автор книги упоминает территории Белоруссии, Словакии, Румынии и Польши. В книге "География Украины и украинских поселений" (Торонто, Нью-Йорк, 1957 год) Ивана Тесли говорится, что в составе РСФСР находится 177,6 тысячи квадратных километров "украинской этнографической территории", еще 27 тысяч квадратных километров - в Белорусской ССР, в Чехословакии - 2,6 тысячи квадратных километров, в Румынии - 1,7 тысячи квадратных километров, в Польше 19,5 тысяч квадратных километров. В книге "Украина в мировом хозяйстве" Карла Коберского, которая была издана в 1933 году в Праге, упоминается "колония Украины" - "так называемый Зеленый Клин, территория на Дальнем Востоке, заселенная исключительно украинским населением (Амурская область, Приморская и Сахалинская)". В этой же книге указано, что украинская территория составляет 1 002 642 квадратных километра и помимо земель УССР включает в себя "украинскую национальную территорию в советской России (Курщина, Воронежчина, Северный Кавказ с Кубанью, Крым и пр.)", территорию "в границах Польши (Галичина и юго-западные земли)", "в границах Румынии (Буковина и Бессарабия), а также "Закарпатскую Украину". "Территорией украинских земель в России" автор называет сопредельные курские и воронежские земли, территории у рек Дон и Терек, "украинскую часть... Черноморья, Кубань, Ставропольщина", а также "Астраханские украинские земли, отделенные... полосой неукраинской земли". Помимо посвященных географии книг, в фондах украино-канадского центра есть произведения основателя украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова, издания, посвященные Петлюре, биографии Евгения Коновальца, Бандеры, Шухевича и других украинских националистов. В настоящее время фонды бывшего украино-канадского центра в библиотеке признаны экстремистской литературой и доступ к ним закрыт.
https://ria.ru/20250419/muzei-2012249433.html
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в мире, украина, румыния, польша, роман шухевич, степан бандера
В мире, Украина, Румыния, Польша, Роман Шухевич, Степан Бандера
Канадские НПО с 1990-х провоцировали Киев посягать на российские земли

Канадские НПО внушали Киеву идеи о притязаниях на российские территории с 1990-х

© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakФлаги Канады и Украины
Флаги Канады и Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Флаги Канады и Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Канадские НПО в 1990-е годы внушали Киеву идеи о притязаниях на российские территории: общественные организации передавали в книжные фонды Украины издания, в которых исконно российские земли назывались украинскими; кроме того, канадская сторона снабжала украинские библиотеки книгами, восхваляющими националистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Семена Петлюру.
В частности, в 1994 году в Донецкой областной универсальной научной библиотеке имени Крупской был открыт "Библиотечный канадско-украинский центр".
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Как сообщили РИА Новости в библиотеке, центр создавался при поддержке товарищества "Канадские друзья Украины", находящегося в Торонто. Данное товарищество собрало 10 тысяч книг на украинском и английском языках и передало в "Библиотечный канадско-украинский центр".
"Было официальное открытие "Библиотечного канадско-украинского центра" при участии посла Канады на Украине, канадских гостей, замминистра Украины, заместителя главы секретариата украинской всемирной координационной Рады", - рассказал сотрудник библиотеки.
В частности, в центр передали школьное пособие по украиноведению "Путешествие по Украине" Маркияна Терлецкого, изданное в Лондоне в 1971 году. В нем упоминаются "украинские земли, присоединенные к Московщине": 43,9 тысячи квадратных километров "Курщины и Воронежчины", 23,9 тысячи квадратных километров "Донетчины", 46,6 тысячи квадратных километров Кубани. Также в числе "присоединенных" украинских земель автор книги упоминает территории Белоруссии, Словакии, Румынии и Польши.
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В книге "География Украины и украинских поселений" (Торонто, Нью-Йорк, 1957 год) Ивана Тесли говорится, что в составе РСФСР находится 177,6 тысячи квадратных километров "украинской этнографической территории", еще 27 тысяч квадратных километров - в Белорусской ССР, в Чехословакии - 2,6 тысячи квадратных километров, в Румынии - 1,7 тысячи квадратных километров, в Польше 19,5 тысяч квадратных километров.
В книге "Украина в мировом хозяйстве" Карла Коберского, которая была издана в 1933 году в Праге, упоминается "колония Украины" - "так называемый Зеленый Клин, территория на Дальнем Востоке, заселенная исключительно украинским населением (Амурская область, Приморская и Сахалинская)". В этой же книге указано, что украинская территория составляет 1 002 642 квадратных километра и помимо земель УССР включает в себя "украинскую национальную территорию в советской России (Курщина, Воронежчина, Северный Кавказ с Кубанью, Крым и пр.)", территорию "в границах Польши (Галичина и юго-западные земли)", "в границах Румынии (Буковина и Бессарабия), а также "Закарпатскую Украину".
"Территорией украинских земель в России" автор называет сопредельные курские и воронежские земли, территории у рек Дон и Терек, "украинскую часть... Черноморья, Кубань, Ставропольщина", а также "Астраханские украинские земли, отделенные... полосой неукраинской земли".
Помимо посвященных географии книг, в фондах украино-канадского центра есть произведения основателя украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова, издания, посвященные Петлюре, биографии Евгения Коновальца, Бандеры, Шухевича и других украинских националистов.
В настоящее время фонды бывшего украино-канадского центра в библиотеке признаны экстремистской литературой и доступ к ним закрыт.
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