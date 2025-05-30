https://ria.ru/20250530/kadry-2019953810.html
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры"
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры" - РИА Новости, 30.05.2025
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры"
Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение в рамках национального проекта "Кадры", всего в 2025 году планируется обучить более 5 тысяч... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:28:00+03:00
2025-05-30T13:28:00+03:00
2025-05-30T13:28:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение в рамках национального проекта "Кадры", всего в 2025 году планируется обучить более 5 тысяч человек, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики. В рамках национального проекта "Кадры" в Татарстане успешно реализуется федеральный проект "Активные меры содействия занятости". Проект нацелен в том числе на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование различных категорий граждан: людей старше 50 лет, участников специальной военной операции, инвалидов, женщин, воспитывающих детей до 3 и 7 лет, выпускников и представителей молодежи до 35 лет, не нашедших работу после учебы. "На сегодняшний день 377 татарстанцев уже направили заявления на обучение, из них у 92 человек начались занятия, еще с 69 заключены договоры, 131 заявление одобрено центрами занятости. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта "Кадры" планируется обучить более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении. Обучение в рамках нацпроекта организовано по образовательным программам, соответствующим перечню востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей для организаций в 2025 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, и охватывает 360 профессий. На портале "Работа в России" в настоящее время размещено 60 образовательных программ. "При этом мы видим хорошую динамику открытия новых программ. Так, за прошлую неделю их количество увеличилось на 15, и я думаю, что данный темп будет нарастать с каждой неделей. Мы ожидаем, что число программ возрастет до 300", – отметила замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова. Среди доступных направлений обучения можно выделить следующие: 1С-программист, веб-дизайнер, водитель погрузчика, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля, фрезеровщик и другие. По словам замминистра, организация обучения направлена прежде всего на обеспечение занятости и удовлетворение потребности республики в кадрах.
https://ria.ru/20250530/deti-2019916535.html
https://ria.ru/20250523/kazan-2018634011.html
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республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры"
Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение по нацпроекту Кадры
КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение в рамках национального проекта "Кадры", всего в 2025 году планируется обучить более 5 тысяч человек, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики.
В рамках национального проекта "Кадры" в Татарстане успешно реализуется федеральный проект "Активные меры содействия занятости". Проект нацелен в том числе на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование различных категорий граждан: людей старше 50 лет, участников специальной военной операции, инвалидов, женщин, воспитывающих детей до 3 и 7 лет, выпускников и представителей молодежи до 35 лет, не нашедших работу после учебы.
"На сегодняшний день 377 татарстанцев уже направили заявления на обучение, из них у 92 человек начались занятия, еще с 69 заключены договоры, 131 заявление одобрено центрами занятости. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта "Кадры" планируется обучить более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Обучение в рамках нацпроекта организовано по образовательным программам, соответствующим перечню востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей для организаций в 2025 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, и охватывает 360 профессий. На портале "Работа в России" в настоящее время размещено 60 образовательных программ.
"При этом мы видим хорошую динамику открытия новых программ. Так, за прошлую неделю их количество увеличилось на 15, и я думаю, что данный темп будет нарастать с каждой неделей. Мы ожидаем, что число программ возрастет до 300", – отметила замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова.
Среди доступных направлений обучения можно выделить следующие: 1С-программист, веб-дизайнер, водитель погрузчика, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля, фрезеровщик и другие.
По словам замминистра, организация обучения направлена прежде всего на обеспечение занятости и удовлетворение потребности республики в кадрах.