https://ria.ru/20250530/kadry-2019953810.html

Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры"

Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры" - РИА Новости, 30.05.2025

Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры"

Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение в рамках национального проекта "Кадры", всего в 2025 году планируется обучить более 5 тысяч... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:28:00+03:00

2025-05-30T13:28:00+03:00

2025-05-30T13:28:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение в рамках национального проекта "Кадры", всего в 2025 году планируется обучить более 5 тысяч человек, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики. В рамках национального проекта "Кадры" в Татарстане успешно реализуется федеральный проект "Активные меры содействия занятости". Проект нацелен в том числе на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование различных категорий граждан: людей старше 50 лет, участников специальной военной операции, инвалидов, женщин, воспитывающих детей до 3 и 7 лет, выпускников и представителей молодежи до 35 лет, не нашедших работу после учебы. "На сегодняшний день 377 татарстанцев уже направили заявления на обучение, из них у 92 человек начались занятия, еще с 69 заключены договоры, 131 заявление одобрено центрами занятости. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта "Кадры" планируется обучить более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении. Обучение в рамках нацпроекта организовано по образовательным программам, соответствующим перечню востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей для организаций в 2025 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, и охватывает 360 профессий. На портале "Работа в России" в настоящее время размещено 60 образовательных программ. "При этом мы видим хорошую динамику открытия новых программ. Так, за прошлую неделю их количество увеличилось на 15, и я думаю, что данный темп будет нарастать с каждой неделей. Мы ожидаем, что число программ возрастет до 300", – отметила замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова. Среди доступных направлений обучения можно выделить следующие: 1С-программист, веб-дизайнер, водитель погрузчика, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля, фрезеровщик и другие. По словам замминистра, организация обучения направлена прежде всего на обеспечение занятости и удовлетворение потребности республики в кадрах.

https://ria.ru/20250530/deti-2019916535.html

https://ria.ru/20250523/kazan-2018634011.html

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республика татарстан (татарстан)