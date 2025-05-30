Рейтинг@Mail.ru
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры" - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
13:28 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kadry-2019953810.html
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры"
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры" - РИА Новости, 30.05.2025
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры"
Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение в рамках национального проекта "Кадры", всего в 2025 году планируется обучить более 5 тысяч... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:28:00+03:00
2025-05-30T13:28:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019957973_0:39:3070:1766_1920x0_80_0_0_c2c91371c0571f3dd63fb6644f4b24fc.jpg
КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение в рамках национального проекта "Кадры", всего в 2025 году планируется обучить более 5 тысяч человек, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики. В рамках национального проекта "Кадры" в Татарстане успешно реализуется федеральный проект "Активные меры содействия занятости". Проект нацелен в том числе на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование различных категорий граждан: людей старше 50 лет, участников специальной военной операции, инвалидов, женщин, воспитывающих детей до 3 и 7 лет, выпускников и представителей молодежи до 35 лет, не нашедших работу после учебы. "На сегодняшний день 377 татарстанцев уже направили заявления на обучение, из них у 92 человек начались занятия, еще с 69 заключены договоры, 131 заявление одобрено центрами занятости. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта "Кадры" планируется обучить более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении. Обучение в рамках нацпроекта организовано по образовательным программам, соответствующим перечню востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей для организаций в 2025 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, и охватывает 360 профессий. На портале "Работа в России" в настоящее время размещено 60 образовательных программ. "При этом мы видим хорошую динамику открытия новых программ. Так, за прошлую неделю их количество увеличилось на 15, и я думаю, что данный темп будет нарастать с каждой неделей. Мы ожидаем, что число программ возрастет до 300", – отметила замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова. Среди доступных направлений обучения можно выделить следующие: 1С-программист, веб-дизайнер, водитель погрузчика, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля, фрезеровщик и другие. По словам замминистра, организация обучения направлена прежде всего на обеспечение занятости и удовлетворение потребности республики в кадрах.
https://ria.ru/20250530/deti-2019916535.html
https://ria.ru/20250523/kazan-2018634011.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019957973_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebd9e0051215ff98af046a60dd77526e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
Более 350 жителей Татарстана заявились на обучение по нацпроекту "Кадры"

Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение по нацпроекту Кадры

© Getty Images / Jelena StanojkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Jelena Stanojkovic
Мужчина с ноутбуком
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Более 350 жителей Татарстана направили заявления на обучение в рамках национального проекта "Кадры", всего в 2025 году планируется обучить более 5 тысяч человек, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики.
В рамках национального проекта "Кадры" в Татарстане успешно реализуется федеральный проект "Активные меры содействия занятости". Проект нацелен в том числе на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование различных категорий граждан: людей старше 50 лет, участников специальной военной операции, инвалидов, женщин, воспитывающих детей до 3 и 7 лет, выпускников и представителей молодежи до 35 лет, не нашедших работу после учебы.
Пешеходная улица Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В финал конкурса "Родники.Дети" в Казани вышли дети из 22 регионов России
Вчера, 10:42
"На сегодняшний день 377 татарстанцев уже направили заявления на обучение, из них у 92 человек начались занятия, еще с 69 заключены договоры, 131 заявление одобрено центрами занятости. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта "Кадры" планируется обучить более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Обучение в рамках нацпроекта организовано по образовательным программам, соответствующим перечню востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей для организаций в 2025 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, и охватывает 360 профессий. На портале "Работа в России" в настоящее время размещено 60 образовательных программ.
"При этом мы видим хорошую динамику открытия новых программ. Так, за прошлую неделю их количество увеличилось на 15, и я думаю, что данный темп будет нарастать с каждой неделей. Мы ожидаем, что число программ возрастет до 300", – отметила замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова.
Среди доступных направлений обучения можно выделить следующие: 1С-программист, веб-дизайнер, водитель погрузчика, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля, фрезеровщик и другие.
По словам замминистра, организация обучения направлена прежде всего на обеспечение занятости и удовлетворение потребности республики в кадрах.
Ростовая фигура полицейского, установленная у операционной кассы в отделении Татсоцбанка в Казани - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Макеты полицейских у банкоматов предупреждают казанцев о мошенниках
23 мая, 12:50
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала