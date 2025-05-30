Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве
Фидан встретился с Зеленским в Киеве накануне переговоров РФ и Украины в Турции
© Getty Images / Anadolu/Turkish Foreign MinistryГлава МИД Турции Хакан Фидан и Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве. 30 мая 2025
© Getty Images / Anadolu/Turkish Foreign Ministry
Глава МИД Турции Хакан Фидан и Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве. 30 мая 2025
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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве накануне планируемой на 2 июня встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая, был принят президентом РФ Владимиром Путиным, провел переговоры с помощником российского лидера Владимиром Мединским, главой СВР Сергеем Нарышкиным и российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Господин министр был принят Владимиром Зеленским", - сообщил собеседник агентства.
В представленных пресс-службой МИД Турции видеокадрах видно, как делегации сидят за столом напротив друг друга. Фидана сопровождает гендиректор в МИД Турции, экс-посол Турции в РФ Мехмет Самсар, официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели и другие официальные лица.
На переговорах с украинской стороны участвуют Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.