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Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 30.05.2025
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14:30 30.05.2025 (обновлено: 14:42 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/istochnik-2019974611.html
Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве
Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 30.05.2025
Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве
Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве накануне планируемой на 2 июня встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:30:00+03:00
2025-05-30T14:42:00+03:00
россия
украина
турция
хакан фидан
владимир зеленский
владимир мединский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве накануне планируемой на 2 июня встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая, был принят президентом РФ Владимиром Путиным, провел переговоры с помощником российского лидера Владимиром Мединским, главой СВР Сергеем Нарышкиным и российским коллегой Сергеем Лавровым. "Господин министр был принят Владимиром Зеленским", - сообщил собеседник агентства. В представленных пресс-службой МИД Турции видеокадрах видно, как делегации сидят за столом напротив друг друга. Фидана сопровождает гендиректор в МИД Турции, экс-посол Турции в РФ Мехмет Самсар, официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели и другие официальные лица. На переговорах с украинской стороны участвуют Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250530/glava-2019933779.html
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россия, украина, турция, хакан фидан, владимир зеленский, владимир мединский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, Турция, Хакан Фидан, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве

Фидан встретился с Зеленским в Киеве накануне переговоров РФ и Украины в Турции

© Getty Images / Anadolu/Turkish Foreign MinistryГлава МИД Турции Хакан Фидан и Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве. 30 мая 2025
Глава МИД Турции Хакан Фидан и Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве. 30 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Turkish Foreign Ministry
Глава МИД Турции Хакан Фидан и Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве. 30 мая 2025
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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве накануне планируемой на 2 июня встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая, был принят президентом РФ Владимиром Путиным, провел переговоры с помощником российского лидера Владимиром Мединским, главой СВР Сергеем Нарышкиным и российским коллегой Сергеем Лавровым.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского
Вчера, 12:19
"Господин министр был принят Владимиром Зеленским", - сообщил собеседник агентства.
В представленных пресс-службой МИД Турции видеокадрах видно, как делегации сидят за столом напротив друг друга. Фидана сопровождает гендиректор в МИД Турции, экс-посол Турции в РФ Мехмет Самсар, официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели и другие официальные лица.
На переговорах с украинской стороны участвуют Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве. 30 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Глава МИД Турции допустил завершение конфликта на Украине в течение года
Вчера, 12:39
 
РоссияУкраинаТурцияХакан ФиданВладимир ЗеленскийВладимир МединскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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