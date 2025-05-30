https://ria.ru/20250530/istochnik-2019974611.html

Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве

Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 30.05.2025

Источник: глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве

Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве накануне планируемой на 2 июня встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:30:00+03:00

2025-05-30T14:30:00+03:00

2025-05-30T14:42:00+03:00

россия

украина

турция

хакан фидан

владимир зеленский

владимир мединский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве накануне планируемой на 2 июня встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая, был принят президентом РФ Владимиром Путиным, провел переговоры с помощником российского лидера Владимиром Мединским, главой СВР Сергеем Нарышкиным и российским коллегой Сергеем Лавровым. "Господин министр был принят Владимиром Зеленским", - сообщил собеседник агентства. В представленных пресс-службой МИД Турции видеокадрах видно, как делегации сидят за столом напротив друг друга. Фидана сопровождает гендиректор в МИД Турции, экс-посол Турции в РФ Мехмет Самсар, официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели и другие официальные лица. На переговорах с украинской стороны участвуют Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250530/glava-2019933779.html

https://ria.ru/20250530/glava-2019936420.html

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