https://ria.ru/20250530/import-2020076900.html

В России резко вырос импорт автомобилей с пробегом из Кореи

В России резко вырос импорт автомобилей с пробегом из Кореи - РИА Новости, 30.05.2025

В России резко вырос импорт автомобилей с пробегом из Кореи

Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию из Кореи за первые четыре месяца 2025 года составил 22,8 тысячи машин, что на 84% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:05:00+03:00

2025-05-30T22:05:00+03:00

2025-05-30T22:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию из Кореи за первые четыре месяца 2025 года составил 22,8 тысячи машин, что на 84% больше, чем годом ранее, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За первые 4 месяца 2025 года из Кореи в Россию ввезли 22855 легковых автомобилей с пробегом. Рост к предыдущему году +84%. Правда не все из них были собраны в самой Корее. Есть и немецкая сборка, и японская, и другие", - написал он в своем Telegram-канале. Целиков отметил, что основной объем поставок пришелся на автомобили возрастом три-четыре года. Так, 15% - машины 2022 года выпуска, 42% - 2021 года и 38% - 2020 года. На остальные годы выпуска приходится 5% импорта. Среди марок наибольшей популярностью пользовались корейская Kia - 6,1 тысячи штук. Следом идут немецкая BMW (4,5 тысячи штук) и корейский Hyundai (3,2 тысячи штук). Замыкают топ-5 брендов немецкие Mercedes-Benz и Audi (2,6 и 1,6 тысячи штук соответственно). Первая тройка моделей состоит полностью из корейских машин: Hyundai Palisade (1,4 тысячи штук), Kia K5 (1,2 тысячи штук) и Kia Carnival (1,17 тысячи штук). Также в пятерку вошли BMW 5 и Kia Sorento (1 036 и 1 035 штук).

https://ria.ru/20250520/rossija-2017981361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, bmw ag, автостат, kia rio, bmw 1, hyundai creta, введение трампом пошлин на импорт