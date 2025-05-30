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В России резко вырос импорт автомобилей с пробегом из Кореи
В России резко вырос импорт автомобилей с пробегом из Кореи - РИА Новости, 30.05.2025
В России резко вырос импорт автомобилей с пробегом из Кореи
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию из Кореи за первые четыре месяца 2025 года составил 22,8 тысячи машин, что на 84% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:05:00+03:00
2025-05-30T22:05:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию из Кореи за первые четыре месяца 2025 года составил 22,8 тысячи машин, что на 84% больше, чем годом ранее, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За первые 4 месяца 2025 года из Кореи в Россию ввезли 22855 легковых автомобилей с пробегом. Рост к предыдущему году +84%. Правда не все из них были собраны в самой Корее. Есть и немецкая сборка, и японская, и другие", - написал он в своем Telegram-канале. Целиков отметил, что основной объем поставок пришелся на автомобили возрастом три-четыре года. Так, 15% - машины 2022 года выпуска, 42% - 2021 года и 38% - 2020 года. На остальные годы выпуска приходится 5% импорта. Среди марок наибольшей популярностью пользовались корейская Kia - 6,1 тысячи штук. Следом идут немецкая BMW (4,5 тысячи штук) и корейский Hyundai (3,2 тысячи штук). Замыкают топ-5 брендов немецкие Mercedes-Benz и Audi (2,6 и 1,6 тысячи штук соответственно). Первая тройка моделей состоит полностью из корейских машин: Hyundai Palisade (1,4 тысячи штук), Kia K5 (1,2 тысячи штук) и Kia Carnival (1,17 тысячи штук). Также в пятерку вошли BMW 5 и Kia Sorento (1 036 и 1 035 штук).
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РИА Новости
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экономика, авто, россия, bmw ag, автостат, kia rio, bmw 1, hyundai creta, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Авто, Россия, BMW AG, Автостат, Kia Rio, BMW 1, Hyundai Creta, Введение Трампом пошлин на импорт
В России резко вырос импорт автомобилей с пробегом из Кореи
"Автостат": импорт автомобилей с пробегом из Кореи в январе-апреле вырос на 84%