https://ria.ru/20250530/hyundai--2019967465.html
Hyundai отзывает 99,3 тысячи автомобилей в России
Hyundai отзывает 99,3 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 30.05.2025
Hyundai отзывает 99,3 тысячи автомобилей в России
Официальный представитель Hyundai в России ООО "Хендэ мотор СНГ" отзывает 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:59:00+03:00
2025-05-30T13:59:00+03:00
2025-05-30T14:09:00+03:00
авто
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
hyundai motor
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Официальный представитель Hyundai в России ООО "Хендэ мотор СНГ" отзывает 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных с 2010 по 2015 годы, из-за возможности короткого замыкания в блоке АБС, которое увеличивает риск возгорания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Hyundai. Программа мероприятий представлена ООО "Хендэ мотор СНГ"... Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 года по 2015 год", - говорится в сообщении.Причина отзыва - изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке. В связи с этим на всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя."Уполномоченные представители изготовителя ООО "Хендэ мотор СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
https://ria.ru/20250523/avtomobili-2018785058.html
https://ria.ru/20250530/avtomobili-2019904296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), hyundai motor
Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Hyundai Motor
Hyundai отзывает 99,3 тысячи автомобилей в России
Hyundai отзывает 99,3 тысячи автомобилей в России из-за риска возгорания
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Официальный представитель Hyundai в России ООО "Хендэ мотор СНГ" отзывает 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных с 2010 по 2015 годы, из-за возможности короткого замыкания в блоке АБС, которое увеличивает риск возгорания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Hyundai
. Программа мероприятий представлена ООО "Хендэ мотор СНГ
"... Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 года по 2015 год", - говорится в сообщении.
Причина отзыва - изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке. В связи с этим на всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя.
"Уполномоченные представители изготовителя ООО "Хендэ мотор СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.
Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.