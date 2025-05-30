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Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам - РИА Новости, 30.05.2025
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14:35 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/gumanizm-2019976470.html
Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам
Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам - РИА Новости, 30.05.2025
Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам
Дипломатия российской стороны проявляет гуманизм по отношению к недружественным странам, не нанося удары первыми, рассказал РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:35:00+03:00
2025-05-30T14:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Дипломатия российской стороны проявляет гуманизм по отношению к недружественным странам, не нанося удары первыми, рассказал РИА Новости заместитель директора департамента протокола МИД РФ Георгий Кузнецов "Мы (российская сторона - ред.) зачастую проявляем очень много гуманизма, и никогда не бьем первыми. Все ответы, которые вы видите на высылку наших дипломатов, они являются ответами на недружественные действия" , - рассказал РИА Новости собеседник агентства. Кузнецов добавил, что любые дипломатическое выстраивание отношений не зависит лишь от воли российской стороны, которая действует на основе взаимности и защиты собственных интересов и дипломатической миссии.
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Россия, В мире
Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам

Кузнецов: РФ проявляет гуманизм к недружественным странам, не нанося удар первой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Дипломатия российской стороны проявляет гуманизм по отношению к недружественным странам, не нанося удары первыми, рассказал РИА Новости заместитель директора департамента протокола МИД РФ Георгий Кузнецов
"Мы (российская сторона - ред.) зачастую проявляем очень много гуманизма, и никогда не бьем первыми. Все ответы, которые вы видите на высылку наших дипломатов, они являются ответами на недружественные действия" , - рассказал РИА Новости собеседник агентства.
Кузнецов добавил, что любые дипломатическое выстраивание отношений не зависит лишь от воли российской стороны, которая действует на основе взаимности и защиты собственных интересов и дипломатической миссии.
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