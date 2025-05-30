https://ria.ru/20250530/gumanizm-2019976470.html

Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам

Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам - РИА Новости, 30.05.2025

Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам

Дипломатия российской стороны проявляет гуманизм по отношению к недружественным странам, не нанося удары первыми, рассказал РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:35:00+03:00

2025-05-30T14:35:00+03:00

2025-05-30T14:35:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Дипломатия российской стороны проявляет гуманизм по отношению к недружественным странам, не нанося удары первыми, рассказал РИА Новости заместитель директора департамента протокола МИД РФ Георгий Кузнецов "Мы (российская сторона - ред.) зачастую проявляем очень много гуманизма, и никогда не бьем первыми. Все ответы, которые вы видите на высылку наших дипломатов, они являются ответами на недружественные действия" , - рассказал РИА Новости собеседник агентства. Кузнецов добавил, что любые дипломатическое выстраивание отношений не зависит лишь от воли российской стороны, которая действует на основе взаимности и защиты собственных интересов и дипломатической миссии.

https://ria.ru/20250526/posol-2019041035.html

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