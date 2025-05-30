https://ria.ru/20250530/gumanizm-2019976470.html
Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам
Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам - РИА Новости, 30.05.2025
Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам
Дипломатия российской стороны проявляет гуманизм по отношению к недружественным странам, не нанося удары первыми, рассказал РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:35:00+03:00
2025-05-30T14:35:00+03:00
2025-05-30T14:35:00+03:00
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd6f53801a0cacbbfc23f713c043d3b3.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Дипломатия российской стороны проявляет гуманизм по отношению к недружественным странам, не нанося удары первыми, рассказал РИА Новости заместитель директора департамента протокола МИД РФ Георгий Кузнецов "Мы (российская сторона - ред.) зачастую проявляем очень много гуманизма, и никогда не бьем первыми. Все ответы, которые вы видите на высылку наших дипломатов, они являются ответами на недружественные действия" , - рассказал РИА Новости собеседник агентства. Кузнецов добавил, что любые дипломатическое выстраивание отношений не зависит лишь от воли российской стороны, которая действует на основе взаимности и защиты собственных интересов и дипломатической миссии.
https://ria.ru/20250526/posol-2019041035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
Представитель МИД: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам
Кузнецов: РФ проявляет гуманизм к недружественным странам, не нанося удар первой
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Дипломатия российской стороны проявляет гуманизм по отношению к недружественным странам, не нанося удары первыми, рассказал РИА Новости заместитель директора департамента протокола МИД РФ Георгий Кузнецов
"Мы (российская сторона - ред.) зачастую проявляем очень много гуманизма, и никогда не бьем первыми. Все ответы, которые вы видите на высылку наших дипломатов, они являются ответами на недружественные действия" , - рассказал РИА Новости собеседник агентства.
Кузнецов добавил, что любые дипломатическое выстраивание отношений не зависит лишь от воли российской стороны, которая действует на основе взаимности и защиты собственных интересов и дипломатической миссии.