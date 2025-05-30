https://ria.ru/20250530/gubernator-2019906218.html

Хоценко рассказал о подготовке к отопительному сезону Омской области

Хоценко рассказал о подготовке к отопительному сезону Омской области - РИА Новости, 30.05.2025

Хоценко рассказал о подготовке к отопительному сезону Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание, на котором обозначил приоритеты подготовки к отопительному сезону 2025/26 годов, сообщили в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:33:00+03:00

2025-05-30T09:33:00+03:00

2025-05-30T09:44:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание, на котором обозначил приоритеты подготовки к отопительному сезону 2025/26 годов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Подготовка к следующему осенне-зимнему периоду уже началась. На эти цели планируется направить порядка 8 миллиардов рублей, включая средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетное финансирование. "К началу прошлого отопительного периода было подготовлено 100% объектов коммунальной инфраструктуры. В течение всего сезона обеспечивалось наличие необходимого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ, круглосуточно работали дежурные службы, оперативно-выездные бригады и специализированная техника", - сообщили в пресс-службе. Сейчас в активную фазу входит подготовка к следующему отопительному периоду. В рамках подготовки будут охвачены 1134 теплоисточника, 2316 км тепловых и 10274 км водопроводных сетей. В Омской области планируется замена более 100 км инженерных сетей.

https://ria.ru/20250528/omskaya-2019479631.html

https://ria.ru/20250516/sistema-2017285319.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омская область, виталий хоценко