Рейтинг@Mail.ru
Хоценко рассказал о подготовке к отопительному сезону Омской области - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
09:33 30.05.2025 (обновлено: 09:44 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/gubernator-2019906218.html
Хоценко рассказал о подготовке к отопительному сезону Омской области
Хоценко рассказал о подготовке к отопительному сезону Омской области - РИА Новости, 30.05.2025
Хоценко рассказал о подготовке к отопительному сезону Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание, на котором обозначил приоритеты подготовки к отопительному сезону 2025/26 годов, сообщили в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:33:00+03:00
2025-05-30T09:44:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867310884_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0c99dce6368b799824a71eebbd26d4b6.jpg
ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание, на котором обозначил приоритеты подготовки к отопительному сезону 2025/26 годов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Подготовка к следующему осенне-зимнему периоду уже началась. На эти цели планируется направить порядка 8 миллиардов рублей, включая средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетное финансирование. "К началу прошлого отопительного периода было подготовлено 100% объектов коммунальной инфраструктуры. В течение всего сезона обеспечивалось наличие необходимого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ, круглосуточно работали дежурные службы, оперативно-выездные бригады и специализированная техника", - сообщили в пресс-службе. Сейчас в активную фазу входит подготовка к следующему отопительному периоду. В рамках подготовки будут охвачены 1134 теплоисточника, 2316 км тепловых и 10274 км водопроводных сетей. В Омской области планируется замена более 100 км инженерных сетей.
https://ria.ru/20250528/omskaya-2019479631.html
https://ria.ru/20250516/sistema-2017285319.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867310884_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_89190448303c2ade614bd12c91bf6885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко рассказал о подготовке к отопительному сезону Омской области

Омский губернатор Хоценко обозначил приоритеты подготовки к отопительному сезону

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание, на котором обозначил приоритеты подготовки к отопительному сезону 2025/26 годов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Подготовка к следующему осенне-зимнему периоду уже началась. На эти цели планируется направить порядка 8 миллиардов рублей, включая средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетное финансирование.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проводит заседание Экспортного совета - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области
28 мая, 08:37
"К началу прошлого отопительного периода было подготовлено 100% объектов коммунальной инфраструктуры. В течение всего сезона обеспечивалось наличие необходимого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ, круглосуточно работали дежурные службы, оперативно-выездные бригады и специализированная техника", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас в активную фазу входит подготовка к следующему отопительному периоду. В рамках подготовки будут охвачены 1134 теплоисточника, 2316 км тепловых и 10274 км водопроводных сетей. В Омской области планируется замена более 100 км инженерных сетей.
Обновление коммунальной системы Омской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Губернатор Хоценко: В Омской области обновят коммунальную систему
16 мая, 10:36
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала