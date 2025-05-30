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В ГД внесли предложения о создании многофункционального сервиса - РИА Новости, 30.05.2025
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14:32 30.05.2025 (обновлено: 14:38 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/gosduma-2019977592.html
В ГД внесли предложения о создании многофункционального сервиса
В ГД внесли предложения о создании многофункционального сервиса - РИА Новости, 30.05.2025
В ГД внесли предложения о создании многофункционального сервиса
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил в Telegram-канале, что внёс в Госдуму законодательные предложения по созданию в РФ... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:32:00+03:00
2025-05-30T14:38:00+03:00
общество
технологии
россия
сергей боярский
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил в Telegram-канале, что внёс в Госдуму законодательные предложения по созданию в РФ национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг. "После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменению законодательства. Они позволят создать на территории Российской Федерации новый национальный многофункциональный сервис. Это будет больше, чем национальный мессенджер", - сказал он на видео. Депутат добавил, что у сервиса будет много интересных и уникальных функций. "Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг", - добавил парламентарий. Боярский отметил, что в том числе с помощью нового сервиса можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов. "Это лишь малая часть того, чем будет обладать функционал этого нового национального сервиса. Мы четко прописали его характеристики и требования к его безопасности. Убежден, это правильный и необходимый шаг для укрепления нашего цифрового суверенитета", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250530/peskov-2019942979.html
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общество, технологии, россия, сергей боярский, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ
В ГД внесли предложения о создании многофункционального сервиса

Боярский внес в ГД предложения о создании многофункционального сервиса

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил в Telegram-канале, что внёс в Госдуму законодательные предложения по созданию в РФ национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг.
"После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменению законодательства. Они позволят создать на территории Российской Федерации новый национальный многофункциональный сервис. Это будет больше, чем национальный мессенджер", - сказал он на видео.
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Вчера, 13:10
Депутат добавил, что у сервиса будет много интересных и уникальных функций.
"Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг", - добавил парламентарий.
Боярский отметил, что в том числе с помощью нового сервиса можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов. "Это лишь малая часть того, чем будет обладать функционал этого нового национального сервиса. Мы четко прописали его характеристики и требования к его безопасности. Убежден, это правильный и необходимый шаг для укрепления нашего цифрового суверенитета", - заключил парламентарий.
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ОбществоТехнологииРоссияСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
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