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В Госдуму внесут проект об абонентских номерах для мигрантов - РИА Новости, 30.05.2025
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00:08 30.05.2025 (обновлено: 00:16 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/gosduma-2019875736.html
В Госдуму внесут проект об абонентских номерах для мигрантов
В Госдуму внесут проект об абонентских номерах для мигрантов - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуму внесут проект об абонентских номерах для мигрантов
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:08:00+03:00
2025-05-30T00:16:00+03:00
россия
госдума рф
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для приезжих иностранных специалистов в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Изменение предлагается внести в статью 45.1 закона "О связи"."Законопроект предлагает установить жесткое ограничение на владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами с целью повышения уровня безопасности и защиты национальных интересов", - сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что такое ограничение является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране.Как рассказал Нилов, в действующей редакции закона "О связи" иностранцы и лица без гражданства могут приобрести в России до десяти сим-карт. По его мнению, трудовым мигрантам для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной."Иностранные специалисты приезжают в нашу страну работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором. И сложно рационально объяснить необходимость наличия у каждого мигранта двух, трех, пяти или десяти сим-карт. Тем более, в нынешних условиях эффективный контроль над коммуникациями иностранных граждан - это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности", - добавил он.По мнению автора законопроекта, его принятие позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан.
https://ria.ru/20250529/gosduma-2019852540.html
https://ria.ru/20250523/migranty-2018708315.html
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россия, госдума рф, общество, ярослав нилов
Россия, Госдума РФ, Общество, Ярослав Нилов
В Госдуму внесут проект об абонентских номерах для мигрантов

Нилов предложил разрешить мигрантам владеть только одним абонентским номером

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для приезжих иностранных специалистов в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 45.1 закона "О связи".
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"Законопроект предлагает установить жесткое ограничение на владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами с целью повышения уровня безопасности и защиты национальных интересов", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что такое ограничение является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране.
Как рассказал Нилов, в действующей редакции закона "О связи" иностранцы и лица без гражданства могут приобрести в России до десяти сим-карт. По его мнению, трудовым мигрантам для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной.
"Иностранные специалисты приезжают в нашу страну работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором. И сложно рационально объяснить необходимость наличия у каждого мигранта двух, трех, пяти или десяти сим-карт. Тем более, в нынешних условиях эффективный контроль над коммуникациями иностранных граждан - это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности", - добавил он.
По мнению автора законопроекта, его принятие позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан.
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РоссияГосдума РФОбществоЯрослав Нилов
 
 
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