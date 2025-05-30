https://ria.ru/20250530/gosduma-2019875736.html

В Госдуму внесут проект об абонентских номерах для мигрантов

В Госдуму внесут проект об абонентских номерах для мигрантов - РИА Новости, 30.05.2025

В Госдуму внесут проект об абонентских номерах для мигрантов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:08:00+03:00

2025-05-30T00:08:00+03:00

2025-05-30T00:16:00+03:00

россия

госдума рф

общество

ярослав нилов

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для приезжих иностранных специалистов в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Изменение предлагается внести в статью 45.1 закона "О связи"."Законопроект предлагает установить жесткое ограничение на владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами с целью повышения уровня безопасности и защиты национальных интересов", - сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что такое ограничение является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране.Как рассказал Нилов, в действующей редакции закона "О связи" иностранцы и лица без гражданства могут приобрести в России до десяти сим-карт. По его мнению, трудовым мигрантам для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной."Иностранные специалисты приезжают в нашу страну работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором. И сложно рационально объяснить необходимость наличия у каждого мигранта двух, трех, пяти или десяти сим-карт. Тем более, в нынешних условиях эффективный контроль над коммуникациями иностранных граждан - это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности", - добавил он.По мнению автора законопроекта, его принятие позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан.

https://ria.ru/20250529/gosduma-2019852540.html

https://ria.ru/20250523/migranty-2018708315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, общество, ярослав нилов