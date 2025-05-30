https://ria.ru/20250530/gosdolg-2020072492.html
В Киеве отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу
В Киеве отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу - РИА Новости, 30.05.2025
В Киеве отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу
Министерство финансов Украины отказалось выплачивать сумму в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам из-за риска дефолта. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:20:00+03:00
2025-05-30T21:20:00+03:00
2025-05-30T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство финансов Украины отказалось выплачивать сумму в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам из-за риска дефолта. "Согласно расчетам, по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025-го, составляет 665 453 507,6 доллара. В то же время Украина напомнила владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться действующим до завершения процесса их реструктуризации", — говорится в заявлении.В августе 2024 года власти изъяли положение о кросс-дефолте. Это означает, что отсрочка выплат по государственным деривативам не приводит к нарушению обязательств по внешним государственным займам. В таких условиях не должна появляться угроза для финансовой стабильности страны.Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами — собственниками ВВП-варрантов продолжаются. В ведомстве считают, что умеренный рост ВВП страны в 2023 году оценивают как хрупкое восстановление после почти 30-процентного падения. Там заверили, что рассмотрят все доступные варианты и продолжат переговоры с держателями государственных бумаг.Местное издание "Обозреватель" в конце апреля сообщало, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30 процентами ВВП-варрантов. Они хотели реконструировать госдолг в 2,6 миллиарда долларов, но добиться этого им не удалось. Обсуждения продолжаются.
https://ria.ru/20250529/mvf-2019822858.html
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экономика, украина, киев
В Киеве отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу
Украина не выплатит 665 миллионов долларов по госдолгу из-за риска дефолта
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство финансов Украины отказалось выплачивать сумму в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам из-за риска дефолта.
"Согласно расчетам, по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025-го, составляет 665 453 507,6 доллара. В то же время Украина
напомнила владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться действующим до завершения процесса их реструктуризации", — говорится в заявлении.
В августе 2024 года власти изъяли положение о кросс-дефолте. Это означает, что отсрочка выплат по государственным деривативам не приводит к нарушению обязательств по внешним государственным займам. В таких условиях не должна появляться угроза для финансовой стабильности страны.
Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами — собственниками ВВП-варрантов продолжаются.
ВВП-варрант — это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше трех процентов, что произошло в 2023-м.
В ведомстве считают, что умеренный рост ВВП страны в 2023 году оценивают как хрупкое восстановление после почти 30-процентного падения. Там заверили, что рассмотрят все доступные варианты и продолжат переговоры с держателями государственных бумаг.
Местное издание "Обозреватель" в конце апреля сообщало, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30 процентами ВВП-варрантов. Они хотели реконструировать госдолг в 2,6 миллиарда долларов, но добиться этого им не удалось. Обсуждения продолжаются.