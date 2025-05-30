https://ria.ru/20250530/gonduras-2019890443.html

Власти Гондураса назначили дату всеобщих выборов

Власти Гондураса назначили дату всеобщих выборов - РИА Новости, 30.05.2025

Власти Гондураса назначили дату всеобщих выборов

Всеобщие выборы в Гондурасе, на которых будут избраны президент и парламент, пройдут 30 ноября, сообщил национальный избирательный совет (CNE). РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:38:00+03:00

2025-05-30T05:38:00+03:00

2025-05-30T05:38:00+03:00

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САН-САЛЬВАДОР, 30 мая - РИА Новости. Всеобщие выборы в Гондурасе, на которых будут избраны президент и парламент, пройдут 30 ноября, сообщил национальный избирательный совет (CNE). "Во исполнение статьи 212 избирательного закона мы созываем более 6 миллионов граждан, которые войдут в окончательный список избирателей, на всеобщие выборы, которые состоятся 30 ноября 2025 года", - заявила председатель CNE Косетт Лопес в эфире национального ТВ. На всеобщих выборах 30 ноября будут избраны президент республики, три вице-президента, а также 128 депутатов и их заместителей в национальный конгресс — все на четырехлетний срок с 2027 по 2031 год. Кроме того, будут выбраны руководители 298 муниципалитетов Гондураса - мэры, вице-мэры и члены муниципальных советов, а также 20 депутатов и их заместители, которые будут представлять Гондурас в Центральноамериканском парламенте ПАРЛАСЕН. Лопес подчеркнула, что CNE предпринимает все необходимые меры для проведения выборов в мирной и прозрачной обстановке. В конгресс уже направлен проект бюджета на организацию выборов, который составил около 63 миллионов долларов. Предыдущие всеобщие выборы в Гондурасе прошли 28 ноября 2021 года, победу на них одержала кандидатка партии "Свобода и перестройка" (Libre) Сиомара Кастро, набравшая 51,12% голосов.

https://ria.ru/20250106/gonduras-1992624967.html

https://ria.ru/20240907/denonsatsiya-1971239925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гондурас, сиомара кастро