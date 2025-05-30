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Власти Гондураса назначили дату всеобщих выборов - РИА Новости, 30.05.2025
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05:38 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/gonduras-2019890443.html
Власти Гондураса назначили дату всеобщих выборов
Власти Гондураса назначили дату всеобщих выборов - РИА Новости, 30.05.2025
Власти Гондураса назначили дату всеобщих выборов
Всеобщие выборы в Гондурасе, на которых будут избраны президент и парламент, пройдут 30 ноября, сообщил национальный избирательный совет (CNE). РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:38:00+03:00
2025-05-30T05:38:00+03:00
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САН-САЛЬВАДОР, 30 мая - РИА Новости. Всеобщие выборы в Гондурасе, на которых будут избраны президент и парламент, пройдут 30 ноября, сообщил национальный избирательный совет (CNE). "Во исполнение статьи 212 избирательного закона мы созываем более 6 миллионов граждан, которые войдут в окончательный список избирателей, на всеобщие выборы, которые состоятся 30 ноября 2025 года", - заявила председатель CNE Косетт Лопес в эфире национального ТВ. На всеобщих выборах 30 ноября будут избраны президент республики, три вице-президента, а также 128 депутатов и их заместителей в национальный конгресс — все на четырехлетний срок с 2027 по 2031 год. Кроме того, будут выбраны руководители 298 муниципалитетов Гондураса - мэры, вице-мэры и члены муниципальных советов, а также 20 депутатов и их заместители, которые будут представлять Гондурас в Центральноамериканском парламенте ПАРЛАСЕН. Лопес подчеркнула, что CNE предпринимает все необходимые меры для проведения выборов в мирной и прозрачной обстановке. В конгресс уже направлен проект бюджета на организацию выборов, который составил около 63 миллионов долларов. Предыдущие всеобщие выборы в Гондурасе прошли 28 ноября 2021 года, победу на них одержала кандидатка партии "Свобода и перестройка" (Libre) Сиомара Кастро, набравшая 51,12% голосов.
https://ria.ru/20250106/gonduras-1992624967.html
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в мире, гондурас, сиомара кастро
В мире, Гондурас, Сиомара Кастро
Власти Гондураса назначили дату всеобщих выборов

Всеобщие выборы в Гондурасе пройдут 30 ноября

© AP Photo / Delmer MartinezГондурас
Гондурас - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Delmer Martinez
Гондурас. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 30 мая - РИА Новости. Всеобщие выборы в Гондурасе, на которых будут избраны президент и парламент, пройдут 30 ноября, сообщил национальный избирательный совет (CNE).
"Во исполнение статьи 212 избирательного закона мы созываем более 6 миллионов граждан, которые войдут в окончательный список избирателей, на всеобщие выборы, которые состоятся 30 ноября 2025 года", - заявила председатель CNE Косетт Лопес в эфире национального ТВ.
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На всеобщих выборах 30 ноября будут избраны президент республики, три вице-президента, а также 128 депутатов и их заместителей в национальный конгресс — все на четырехлетний срок с 2027 по 2031 год.
Кроме того, будут выбраны руководители 298 муниципалитетов Гондураса - мэры, вице-мэры и члены муниципальных советов, а также 20 депутатов и их заместители, которые будут представлять Гондурас в Центральноамериканском парламенте ПАРЛАСЕН.
Лопес подчеркнула, что CNE предпринимает все необходимые меры для проведения выборов в мирной и прозрачной обстановке. В конгресс уже направлен проект бюджета на организацию выборов, который составил около 63 миллионов долларов.
Предыдущие всеобщие выборы в Гондурасе прошли 28 ноября 2021 года, победу на них одержала кандидатка партии "Свобода и перестройка" (Libre) Сиомара Кастро, набравшая 51,12% голосов.
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