https://ria.ru/20250530/glava-2019963284.html

Глава РФПИ призвал устранить причины украинского кризиса

Глава РФПИ призвал устранить причины украинского кризиса - РИА Новости, 30.05.2025

Глава РФПИ призвал устранить причины украинского кризиса

Исходные причины украинского кризиса должны быть устранены, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:42:00+03:00

2025-05-30T13:42:00+03:00

2025-05-30T13:43:00+03:00

россия

сша

украина

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Исходные причины украинского кризиса должны быть устранены, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. "Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Глобальная безопасность требует ясных умов и реалистичных подходов", - написал Дмитриев. Так Дмитриев отреагировал на сообщение о комментарии спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что тот считает "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток.

https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2009021959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, кирилл дмитриев, кит келлог, российский фонд прямых инвестиций, нато, в мире