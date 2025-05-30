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Глава РФПИ призвал устранить причины украинского кризиса
Глава РФПИ призвал устранить причины украинского кризиса - РИА Новости, 30.05.2025
Глава РФПИ призвал устранить причины украинского кризиса
Исходные причины украинского кризиса должны быть устранены, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:42:00+03:00
2025-05-30T13:42:00+03:00
2025-05-30T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Исходные причины украинского кризиса должны быть устранены, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. "Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Глобальная безопасность требует ясных умов и реалистичных подходов", - написал Дмитриев. Так Дмитриев отреагировал на сообщение о комментарии спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что тот считает "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток.
https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2009021959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, кирилл дмитриев, кит келлог, российский фонд прямых инвестиций, нато, в мире
Россия, США, Украина, Кирилл Дмитриев, Кит Келлог, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО, В мире
Глава РФПИ призвал устранить причины украинского кризиса
Глава РФПИ Дмитриев призвал устранить коренные причины украинского кризиса