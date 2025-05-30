https://ria.ru/20250530/glava-2019936420.html

Глава МИД Турции допустил завершение конфликта на Украине в течение года

Глава МИД Турции допустил завершение конфликта на Украине в течение года - РИА Новости, 30.05.2025

Глава МИД Турции допустил завершение конфликта на Украине в течение года

Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность завершения конфликта на Украине в течение текущего года. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:39:00+03:00

2025-05-30T12:39:00+03:00

2025-05-30T13:10:00+03:00

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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность завершения конфликта на Украине в течение текущего года. "Перед нами две пути: либо мы закроем глаза на этот конфликт, либо достигнем устойчивого решения в течение этого года", - сказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, видеофрагмент его выступления представила РИА Новости пресс-служба МИД Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250530/peregovory-2019891891.html

https://ria.ru/20250529/zaharova-2019867607.html

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