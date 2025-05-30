https://ria.ru/20250530/glava-2019933779.html
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского
Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность принять саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:19:00+03:00
2025-05-30T12:19:00+03:00
2025-05-30T12:19:00+03:00
в мире
турция
россия
сша
хакан фидан
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность принять саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. "Переговоры в Стамбуле важны. Как только мы остаемся за столом переговоров, прогресс становится возможным. Был обмен пленными, стороны согласились подготовить предложения по прекращению огня. Надеюсь, что на предстоящих переговорах в большей степени будут завершены технические работы, после чего можно говорить о саммите лидеров для достижения устойчивого прекращения огня. Господин Тайип Эрдоган будет готов принять саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского", - сказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, видеофрагмент его выступления представила РИА Новости пресс-служба МИД Турции.
https://ria.ru/20250530/ermak-2019930373.html
турция
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, сша, хакан фидан, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Турция, Россия, США, Хакан Фидан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского
Фидан: Турция готова принять саммит с участием Путина, Трампа и Зеленского