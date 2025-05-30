https://ria.ru/20250530/glava-2019933779.html

Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского

Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025

Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского

Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность принять саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:19:00+03:00

2025-05-30T12:19:00+03:00

2025-05-30T12:19:00+03:00

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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность принять саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. "Переговоры в Стамбуле важны. Как только мы остаемся за столом переговоров, прогресс становится возможным. Был обмен пленными, стороны согласились подготовить предложения по прекращению огня. Надеюсь, что на предстоящих переговорах в большей степени будут завершены технические работы, после чего можно говорить о саммите лидеров для достижения устойчивого прекращения огня. Господин Тайип Эрдоган будет готов принять саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского", - сказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, видеофрагмент его выступления представила РИА Новости пресс-служба МИД Турции.

https://ria.ru/20250530/ermak-2019930373.html

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