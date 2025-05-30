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Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025
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12:19 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/glava-2019933779.html
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского
Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность принять саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:19:00+03:00
2025-05-30T12:19:00+03:00
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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность принять саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. "Переговоры в Стамбуле важны. Как только мы остаемся за столом переговоров, прогресс становится возможным. Был обмен пленными, стороны согласились подготовить предложения по прекращению огня. Надеюсь, что на предстоящих переговорах в большей степени будут завершены технические работы, после чего можно говорить о саммите лидеров для достижения устойчивого прекращения огня. Господин Тайип Эрдоган будет готов принять саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского", - сказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, видеофрагмент его выступления представила РИА Новости пресс-служба МИД Турции.
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в мире, турция, россия, сша, хакан фидан, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Турция, Россия, США, Хакан Фидан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава МИД: Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского

Фидан: Турция готова принять саммит с участием Путина, Трампа и Зеленского

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность принять саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине.
"Переговоры в Стамбуле важны. Как только мы остаемся за столом переговоров, прогресс становится возможным. Был обмен пленными, стороны согласились подготовить предложения по прекращению огня. Надеюсь, что на предстоящих переговорах в большей степени будут завершены технические работы, после чего можно говорить о саммите лидеров для достижения устойчивого прекращения огня. Господин Тайип Эрдоган будет готов принять саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского", - сказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, видеофрагмент его выступления представила РИА Новости пресс-служба МИД Турции.
Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
AFP: Ермак заявил о готовности украинской делегации встретиться с Россией
Вчера, 12:02
 
В миреТурцияРоссияСШАХакан ФиданВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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