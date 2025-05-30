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Власти Белгородской области работают над планом восстановления территорий - РИА Новости, 30.05.2025
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Белгородская область
 
20:41 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/gladkov-2020069757.html
Власти Белгородской области работают над планом восстановления территорий
Власти Белгородской области работают над планом восстановления территорий - РИА Новости, 30.05.2025
Власти Белгородской области работают над планом восстановления территорий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова его... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:41:00+03:00
2025-05-30T20:41:00+03:00
белгородская область
экономика
белгородская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова его участники обсудили заявку региона на очередность мероприятий по восстановлению территорий. Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, совещание проходило в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по разработке государственной программы восстановления и социально-экономического развития Белгородской области. "Обсудили формирующуюся заявку Белгородской области на очередность мероприятий, направленных на защиту населения, восстановление жилья, экономики, инженерной инфраструктуры и социальных объектов", - написал Гладков. На совещании под руководством Путина 22 мая Гладков попросил помощи в решении сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Как отметил Гладков, первая мера – выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на предоставление нового жилья, единовременных выплат на компенсацию за потерянное имущество жителям отселяемых населенных пунктов. Второе направление - 2,3 миллиарда рублей на восстановление ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, малому и среднему бизнесу приграничья. Глава региона сообщил об уже понесенных затратах - это 1,1 миллиарда рублей на частичную компенсацию аренды жилья для жителей. Также Гладков попросил о помощи в размере 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций и жилищно-коммунального хозяйства приграничья.
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экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, максим решетников
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Максим Решетников
Власти Белгородской области работают над планом восстановления территорий

Гладков: обсудили заявку Белгородской области на восстановление территорий

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова его участники обсудили заявку региона на очередность мероприятий по восстановлению территорий.
Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, совещание проходило в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по разработке государственной программы восстановления и социально-экономического развития Белгородской области.
«
"Обсудили формирующуюся заявку Белгородской области на очередность мероприятий, направленных на защиту населения, восстановление жилья, экономики, инженерной инфраструктуры и социальных объектов", - написал Гладков.
На совещании под руководством Путина 22 мая Гладков попросил помощи в решении сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой.
Как отметил Гладков, первая мера – выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на предоставление нового жилья, единовременных выплат на компенсацию за потерянное имущество жителям отселяемых населенных пунктов. Второе направление - 2,3 миллиарда рублей на восстановление ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, малому и среднему бизнесу приграничья.
Глава региона сообщил об уже понесенных затратах - это 1,1 миллиарда рублей на частичную компенсацию аренды жилья для жителей. Также Гладков попросил о помощи в размере 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций и жилищно-коммунального хозяйства приграничья.
 
Белгородская областьЭкономикаБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВладимир ПутинМаксим Решетников
 
 
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