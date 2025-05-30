https://ria.ru/20250530/gladkov-2020048082.html

При атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения

При атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения - РИА Новости, 30.05.2025

При атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения

Мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:29:00+03:00

2025-05-30T18:29:00+03:00

2025-05-30T18:37:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

архангельское

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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

архангельское

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, архангельское