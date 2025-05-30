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При атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения - РИА Новости, 30.05.2025
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18:29 30.05.2025 (обновлено: 18:37 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/gladkov-2020048082.html
При атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения
При атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения - РИА Новости, 30.05.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения
Мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:29:00+03:00
2025-05-30T18:37:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
архангельское
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
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белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, архангельское
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Архангельское
При атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения

Гладков: в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения при атаке ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramFPV-дрон со стороны ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром
FPV-дрон со стороны ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
FPV-дрон со стороны ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковАрхангельское
 
 
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