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Глава МИД Германии признал, что конфликт на Украине закончится переговорами - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 30.05.2025 (обновлено: 18:51 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/germaniya-2020048169.html
Глава МИД Германии признал, что конфликт на Украине закончится переговорами
Глава МИД Германии признал, что конфликт на Украине закончится переговорами - РИА Новости, 30.05.2025
Глава МИД Германии признал, что конфликт на Украине закончится переговорами
Украинский конфликт, вероятно, закончится переговорами, признал глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:29:00+03:00
2025-05-30T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
фридрих мерц
мид германии
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский конфликт, вероятно, закончится переговорами, признал глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung."С моей точки зрения, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что ясно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой", — отметил он.При этом он все еще рассчитывает на то, что Украина сможет выйти на возможные мирные переговоры в сильной позиции. Переговоры по УкраинеНовый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html
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в мире, россия, украина, германия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, фридрих мерц, мид германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Фридрих Мерц, МИД Германии
Глава МИД Германии признал, что конфликт на Украине закончится переговорами

Вадефуль признал, что конфликт на Украине, вероятно, закончится переговорами

© Getty Images / picture allianceЙохан Вадефуль
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / picture alliance
Йохан Вадефуль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский конфликт, вероятно, закончится переговорами, признал глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung.
"С моей точки зрения, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что ясно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой", — отметил он.
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При этом он все еще рассчитывает на то, что Украина сможет выйти на возможные мирные переговоры в сильной позиции.

В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.

Переговоры по Украине

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеФридрих МерцМИД Германии
 
 
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