https://ria.ru/20250530/germaniya-2020048169.html

Глава МИД Германии признал, что конфликт на Украине закончится переговорами

Глава МИД Германии признал, что конфликт на Украине закончится переговорами - РИА Новости, 30.05.2025

Глава МИД Германии признал, что конфликт на Украине закончится переговорами

Украинский конфликт, вероятно, закончится переговорами, признал глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:29:00+03:00

2025-05-30T18:29:00+03:00

2025-05-30T18:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

германия

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

фридрих мерц

мид германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013780078_540:192:2589:1345_1920x0_80_0_0_4d5153a8eead170dc2092a12eb58f952.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский конфликт, вероятно, закончится переговорами, признал глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung."С моей точки зрения, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что ясно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой", — отметил он.При этом он все еще рассчитывает на то, что Украина сможет выйти на возможные мирные переговоры в сильной позиции. Переговоры по УкраинеНовый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html

https://ria.ru/20250530/taurus-2020027677.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, германия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, фридрих мерц, мид германии