https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html

Москва капут: нашелся верховный смельчак, который решил сдержать Россию

Москва капут: нашелся верховный смельчак, который решил сдержать Россию - РИА Новости, 30.05.2025

Москва капут: нашелся верховный смельчак, который решил сдержать Россию

В международном инфополе с понятным оживлением обсуждаются противоречивые результаты поездки в Берлин недопрезидента Украины Зеленского. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:00:00+03:00

2025-05-30T08:00:00+03:00

2025-05-30T08:04:00+03:00

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В международном инфополе с понятным оживлением обсуждаются противоречивые результаты поездки в Берлин недопрезидента Украины Зеленского.Согласно официальным заявлениям, представители Украины и Германии подписали соглашение о выделении Киеву пяти миллиардов евро, большая часть из которых должна пойти на "локальную разработку систем дальнобойного оружия" (то есть дальнобойные высокоточные ракеты), а остальное — на закупку боеприпасов (в том числе для ПВО), систем наземного вооружения, стрелкового оружия и финансирование спутниковой связи (читай: Starlink).До крови расчесав нордические хромосомы предков-нацистов, канцлер ФРГ Мерц при этом заявил, что данное событие "знаменует собой новую форму военно-промышленной кооперации между нашими странами" и что "партнерство имеет большой потенциал", то есть "Дранг нах Остен" из немецкого репертуара еще не снят.Немного подумав и пригубив баварского, Мерц решил навести альпийского тумана и сообщил, что "нельзя исключать" и поставки ракет Taurus Украине прямиком из Германии, только "потребуется пообучать украинских военных использованию ракет".Попытку Мерца спародировать трамповскую "стратегическую неопределенность" сорвал Зеленский, который сдал немецкого канцлера и гордо сообщил, что "Киев и Берлин уже работают над вопросом поставок Taurus". Впрочем, как это уже было с ракетами Storm Shadow/SCALP, есть вероятность, что немецкие Taurus уже тайно ввезены на Украину, а сейчас требуется это как-то изящно легализовать — либо через объявление официальных поставок, либо через отверточную сборку "собственных" украинских ракет.Если что, это все о "стремлении Германии к заключению долгосрочного устойчивого мира" — теперь это называется так.Интересно, что в это же время в Вашингтоне состоялась встреча главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с главой Госдепа США Марко Рубио, где было сказано много слов про мир, дружбу и лавровые ветви. Вадефуль, изумляясь своей способности врать и не краснеть, заявил, что "Германия совершенно, абсолютно, категорически и определенно не подталкивает украинский конфликт к эскалации своим желанием производить оружие на территории Украины", что высоко оценил Рубио: "Новое правительство Германии осознает актуальность современных мировых проблем и отвечает на них действиями. Германия предпринимает активные действия: укрепляет оборону и поддерживает усилия по прекращению войны на Украине".В любом случае, какие бы сказки ни рассказывала Германия, у идеи вооружить киевский режим "Таурусами" (немецкими или якобы сделанными на Украине) есть три маленькие проблемки.Во-первых, военного смысла в этой истории нет, начиная с того, что этих ракет физически мало, носителей (самолетов) в распоряжении ВСУ еще меньше, российские силы ПВО сбивать это добро умеют, и заканчивая тем, что гипс уже сняли и клиент уехал. По признанию эксперта мозгового центра Chatham House Джона Формана, "даже если Германия отправит "Таурусы", для Украины это будет чисто символической победой", потому что это "слишком поздно, чтобы изменить траекторию войны".Во-вторых, своей своевременной и продуманной инициативой немецкий канцлер с размаху наступил на ногу Дональду Трампу, который, несмотря на невероятное давление даже со стороны своих однопартийцев, занимает сбалансированную позицию и поддерживает шаги России по продолжению прямых содержательных переговоров с Украиной.Кроме того, организация с немецкой помощью производства ракет класса Taurus означает односторонний выход Германии из Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), или Missile Technology Control Regime (MTCR). РКРТ создан в 1987 году с одной простой целью: воспрепятствовать распространению ракетных технологий, которые при попадании "не в те руки" могут создать колоссальные проблемы, включая ядерный терроризм. Для этого страны-участницы, помимо прочего, обязались никому и ни при каких условиях не передавать технологии для создания оружия с дальностью поражения более 300 километров и весом боевой части более 500 килограммов. Та же ракета Taurus имеет дальность до 500 километров, а официальный вес ее боеголовки — 481 килограмм. Очевидно, что ее бумажные характеристики подгонялись под требования РКРТ, как это в свое время попытались сделать французы и англичане: они продали в ОАЭ ракеты Storm Shadow, на квитках написав, что их дальность 280 километров. Интересно, что за руку их поймали США, и оказалось, что их дальнобойность — 400 километров, что нарушает РКРТ. После этого случая американские официальные лица заявили, что "нужно сделать все, чтобы ограничения оставались в силе и чтобы им следовали все".Теперь, если у тех же хуситов волшебным образом появятся "свои" ракеты с характеристиками, до боли напоминающими "Орешник", в разрушении РКРТ Россию уже никто не сможет обвинить: это сделала Германия.В-третьих, Россия однозначно не будет сидеть на месте и ждать, когда Украина "научится" делать квази-Таурусы. Три раза даже в сказке не бывает, но Россия — щедрая душа и предупредила Германию три раза.Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что снятием ограничений на дальность ракет для Украины ФРГ прямо втягивается в войну, а "Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз, — к своему краху".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "заявления Фридриха Мерца о дальнобойном оружии препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не стал чертить траектории и заявил максимально понятно: "При наличии данных, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, (руководством России. — Прим. ред. ) может быть принято любое решение об ответных действиях".В российской военно-экспертной среде это интерпретируется как реальная возможность ответных ударов по объектам критической инфраструктуры и логистическим центрам, через которые поступает западное вооружение, включая находящееся на территории Германии.Предприятия, связанные с производством "Таурусов", находятся не в Берлине, поэтому столица Германии пока может спать спокойно, но на услуги химчистки спрос может резко вырасти всего за 11 подлетных минут.

https://ria.ru/20250529/taurusy-2019589438.html

https://ria.ru/20250529/taurus-2019681585.html

https://ria.ru/20250528/taurus-2019675489.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, германия, россия, украина, в мире