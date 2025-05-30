https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html

ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам

ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам - РИА Новости, 30.05.2025

ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам

Украинские мошенники склоняли молодых людей к поджогам, шантажируя от имени МВД РФ привлечением их родителей к ответственности за госизмену, содержание... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:25:00+03:00

2025-05-30T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские мошенники склоняли молодых людей к поджогам, шантажируя от имени МВД РФ привлечением их родителей к ответственности за госизмену, содержание переписки на эту тему обнародовала ФСБ России. Задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщила ФСБ. На кадрах видео, опубликованного ФСБ, показано содержание переписки одного из задержанных с украинским мошенником, представившимся Сергеем Александровичем якобы из МВД России. Мошенник требовал перезвонить ему "для получения дополнительных сведений и принятию мер по пресечению терактов". "В случае игнорирования данного сообщения ваши родители будут в срочном порядке доставлены в следственный комитет для получения обвинений по статьям: 205 ч.1 УК РФ, 275 УК РФ", - написал мошенник. Статья 205 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности, статья 275 - за государственную измену.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева ФСБ показала видео задержания подростков, причастных к поджогам по заданию Киева. Злоумышленники говорили, что были обмануты телефонными мошенниками – на скринах кадры переписки. 2025-05-30T10:25 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире