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ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам - РИА Новости, 30.05.2025
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10:25 30.05.2025 (обновлено: 10:26 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html
ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам
ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам - РИА Новости, 30.05.2025
ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам
Украинские мошенники склоняли молодых людей к поджогам, шантажируя от имени МВД РФ привлечением их родителей к ответственности за госизмену, содержание... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:25:00+03:00
2025-05-30T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские мошенники склоняли молодых людей к поджогам, шантажируя от имени МВД РФ привлечением их родителей к ответственности за госизмену, содержание переписки на эту тему обнародовала ФСБ России. Задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщила ФСБ. На кадрах видео, опубликованного ФСБ, показано содержание переписки одного из задержанных с украинским мошенником, представившимся Сергеем Александровичем якобы из МВД России. Мошенник требовал перезвонить ему "для получения дополнительных сведений и принятию мер по пресечению терактов". "В случае игнорирования данного сообщения ваши родители будут в срочном порядке доставлены в следственный комитет для получения обвинений по статьям: 205 ч.1 УК РФ, 275 УК РФ", - написал мошенник. Статья 205 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности, статья 275 - за государственную измену.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева
ФСБ показала видео задержания подростков, причастных к поджогам по заданию Киева. Злоумышленники говорили, что были обмануты телефонными мошенниками – на скринах кадры переписки.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам

Украинские мошенники склоняли подростков к поджогам, угрожая арестом родителей

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские мошенники склоняли молодых людей к поджогам, шантажируя от имени МВД РФ привлечением их родителей к ответственности за госизмену, содержание переписки на эту тему обнародовала ФСБ России.
Задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщила ФСБ.
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На кадрах видео, опубликованного ФСБ, показано содержание переписки одного из задержанных с украинским мошенником, представившимся Сергеем Александровичем якобы из МВД России. Мошенник требовал перезвонить ему "для получения дополнительных сведений и принятию мер по пресечению терактов".
"В случае игнорирования данного сообщения ваши родители будут в срочном порядке доставлены в следственный комитет для получения обвинений по статьям: 205 ч.1 УК РФ, 275 УК РФ", - написал мошенник.
Статья 205 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности, статья 275 - за государственную измену.
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