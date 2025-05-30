https://ria.ru/20250530/fsb-2019911543.html
ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам
ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам - РИА Новости, 30.05.2025
ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам
ФСБ показала видео задержания злоумышленников, причастных к поджогам по заданию Киева. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:10:00+03:00
2025-05-30T10:10:00+03:00
2025-05-30T10:11:00+03:00
происшествия
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания злоумышленников, причастных к поджогам по заданию Киева. Задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщила ФСБ. На кадрах видео, обнародованных Центром общественных связей ФСБ, показано, как двоих молодых людей брали в квартире.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html
киев
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Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева
ФСБ показала видео задержания подростков, причастных к поджогам по заданию Киева.
Злоумышленники говорили, что были обмануты телефонными мошенниками – на скринах кадры переписки.
2025-05-30T10:10
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам
ФСБ показала задержание людей, совершивших поджоги по заданию Киева