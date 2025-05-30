https://ria.ru/20250530/fsb-2019911543.html

ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам

ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам - РИА Новости, 30.05.2025

ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам

ФСБ показала видео задержания злоумышленников, причастных к поджогам по заданию Киева. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:10:00+03:00

2025-05-30T10:10:00+03:00

2025-05-30T10:11:00+03:00

происшествия

киев

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019910907_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bd8e80a4d219601e8aeb6ae83fab09b0.png

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания злоумышленников, причастных к поджогам по заданию Киева. Задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщила ФСБ. На кадрах видео, обнародованных Центром общественных связей ФСБ, показано, как двоих молодых людей брали в квартире.

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева ФСБ показала видео задержания подростков, причастных к поджогам по заданию Киева. Злоумышленники говорили, что были обмануты телефонными мошенниками – на скринах кадры переписки. 2025-05-30T10:10 true PT3M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)