https://ria.ru/20250530/fsb-2019907827.html

ФСБ задержала шесть человек за поджоги на транспортных объектах

ФСБ задержала шесть человек за поджоги на транспортных объектах - РИА Новости, 30.05.2025

ФСБ задержала шесть человек за поджоги на транспортных объектах

В трех регионах России задержали шесть человек, ставших жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершивших поджоги объектов... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:46:00+03:00

2025-05-30T09:46:00+03:00

2025-05-30T10:16:00+03:00

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В трех регионах России задержали шесть человек, ставших жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершивших поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщили в ЦОС ФСБ."ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и министерством внутренних дел в рамках возбужденных уголовных дел по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях пресечена деятельность шести граждан России 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в ФСБ, задержанные сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников: они перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на "безопасные счета", после чего от якобы сотрудников правоохранительных органов получили угрозы об уголовном преследовании за финансирование ВСУ. Именно таким образом их заставили совершать поджоги.Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.ФСБ также опубликовала видео опроса одного из задержанных. На кадрах он утвердительно ответил на вопрос, понимал ли, что устроенный им поджог на железной дороге мог привести к сходу состава с путей и гибели людей.В СК уточнили, что один из фигурантов 12 апреля поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Выборг Октябрьской железной дороги, "дестабилизировав деятельность железной дороги". Подростку 2010 года рождения предъявили обвинение в совершении теракта.В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через интернет. В спецслужбе напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб и следственных подразделений России никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp и Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.

https://ria.ru/20250416/pjatigorsk-2011667682.html

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева ФСБ показала видео задержания подростков, причастных к поджогам по заданию Киева. Злоумышленники говорили, что были обмануты телефонными мошенниками – на скринах кадры переписки. 2025-05-30T09:46 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)