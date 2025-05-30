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Путин поблагодарил главу "Круга добра" за эффективную работу - РИА Новости, 30.05.2025
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16:01 30.05.2025 (обновлено: 16:12 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/fond-2020005615.html
Путин поблагодарил главу "Круга добра" за эффективную работу
Путин поблагодарил главу "Круга добра" за эффективную работу - РИА Новости, 30.05.2025
Путин поблагодарил главу "Круга добра" за эффективную работу
Президент Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за эффективную работу. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:01:00+03:00
2025-05-30T16:12:00+03:00
владимир путин
александр ткаченко (протоиерей)
фонд "круг добра"
общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за эффективную работу."Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям — направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, другое дело — организовать такую работу", — сказал он.Путин сегодня принял главу фонда в Кремле. На встрече Ткаченко рассказал, что, согласно данным независимого исследования ВШЭ, "Кругу добра" доверяют 85% респондентов, которые знают о нем. Со своей стороны, глава государства подчеркнул, что это заслуга главы фонда и всех, кто с ним работает.Президент отметил, что при создании "Круга добра" было важно найти таких людей, которым будут безусловно доверять общество и родители. Также руководство должно было сделать работу организации максимально публичной и прозрачной.&quot;У вас это получилось. И у вас, и у тех людей, которых вы подобрали для работы рядом с собой, это получилось. И это залог успеха&quot;, — сказал российский лидер.Как подчеркнул Путин, власти будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы "Круга добра".
https://ria.ru/20250530/putin-2019972942.html
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Путин встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко
Путин в преддверии Международного дня защиты детей встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. Этот фонд был создан указом президента в 2021-м – для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
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владимир путин, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра", общество
Владимир Путин, Александр Ткаченко (протоиерей), Фонд "Круг добра", Общество

Путин поблагодарил главу "Круга добра" за эффективную работу

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за эффективную работу.
«
"Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям — направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, другое дело — организовать такую работу", — сказал он.
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Путин сегодня принял главу фонда в Кремле. На встрече Ткаченко рассказал, что, согласно данным независимого исследования ВШЭ, "Кругу добра" доверяют 85% респондентов, которые знают о нем. Со своей стороны, глава государства подчеркнул, что это заслуга главы фонда и всех, кто с ним работает.
Президент отметил, что при создании "Круга добра" было важно найти таких людей, которым будут безусловно доверять общество и родители. Также руководство должно было сделать работу организации максимально публичной и прозрачной.
«

"У вас это получилось. И у вас, и у тех людей, которых вы подобрали для работы рядом с собой, это получилось. И это залог успеха", — сказал российский лидер.

Как подчеркнул Путин, власти будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы "Круга добра".
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