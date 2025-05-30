https://ria.ru/20250530/fond-2020005615.html

Путин поблагодарил главу "Круга добра" за эффективную работу

Путин поблагодарил главу "Круга добра" за эффективную работу - РИА Новости, 30.05.2025

Путин поблагодарил главу "Круга добра" за эффективную работу

Президент Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за эффективную работу. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:01:00+03:00

2025-05-30T16:01:00+03:00

2025-05-30T16:12:00+03:00

владимир путин

александр ткаченко (протоиерей)

фонд "круг добра"

общество

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за эффективную работу."Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям — направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, другое дело — организовать такую работу", — сказал он.Путин сегодня принял главу фонда в Кремле. На встрече Ткаченко рассказал, что, согласно данным независимого исследования ВШЭ, "Кругу добра" доверяют 85% респондентов, которые знают о нем. Со своей стороны, глава государства подчеркнул, что это заслуга главы фонда и всех, кто с ним работает.Президент отметил, что при создании "Круга добра" было важно найти таких людей, которым будут безусловно доверять общество и родители. Также руководство должно было сделать работу организации максимально публичной и прозрачной."У вас это получилось. И у вас, и у тех людей, которых вы подобрали для работы рядом с собой, это получилось. И это залог успеха", — сказал российский лидер.Как подчеркнул Путин, власти будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы "Круга добра".

https://ria.ru/20250530/putin-2019972942.html

https://ria.ru/20250530/tysjachi-2020005220.html

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Путин встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко Путин в преддверии Международного дня защиты детей встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. Этот фонд был создан указом президента в 2021-м – для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. 2025-05-30T16:01 true PT1M42S

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владимир путин, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра", общество