https://ria.ru/20250530/fond-2019997925.html

Фонд "Круг добра" вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С

Фонд "Круг добра" вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С - РИА Новости, 30.05.2025

Фонд "Круг добра" вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С

Свыше 2,3 тысячи детей вылечил фонд "Круг добра" от гепатита С с момента основания, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:36:00+03:00

2025-05-30T15:36:00+03:00

2025-05-30T15:36:00+03:00

общество

россия

александр ткаченко (протоиерей)

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи детей вылечил фонд "Круг добра" от гепатита С с момента основания, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Ещё одно достижение, о котором хочется рассказать, - это борьба с гепатитом С. Для его лечения фонд поставляет лекарственные препараты. Лекарства имеют практически стопроцентную эффективность. И за прошедший период мы вылечили 2370 детей от этого стигматизирующего заболевания. Вот такой замечательный эффект", - сказал Ткаченко. Фонд "Круг добра" создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

https://ria.ru/20240911/lekarstvo-1971997454.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин