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Фонд "Круг добра" вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С - РИА Новости, 30.05.2025
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15:36 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/fond-2019997925.html
Фонд "Круг добра" вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С
Фонд "Круг добра" вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С - РИА Новости, 30.05.2025
Фонд "Круг добра" вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С
Свыше 2,3 тысячи детей вылечил фонд "Круг добра" от гепатита С с момента основания, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:36:00+03:00
2025-05-30T15:36:00+03:00
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи детей вылечил фонд "Круг добра" от гепатита С с момента основания, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Ещё одно достижение, о котором хочется рассказать, - это борьба с гепатитом С. Для его лечения фонд поставляет лекарственные препараты. Лекарства имеют практически стопроцентную эффективность. И за прошедший период мы вылечили 2370 детей от этого стигматизирующего заболевания. Вот такой замечательный эффект", - сказал Ткаченко. Фонд "Круг добра" создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин
Фонд "Круг добра" вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С

"Круг добра" вылечил от гепатита С более 2,3 тысячи детей с момента основания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко
Президент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи детей вылечил фонд "Круг добра" от гепатита С с момента основания, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Ещё одно достижение, о котором хочется рассказать, - это борьба с гепатитом С. Для его лечения фонд поставляет лекарственные препараты. Лекарства имеют практически стопроцентную эффективность. И за прошедший период мы вылечили 2370 детей от этого стигматизирующего заболевания. Вот такой замечательный эффект", - сказал Ткаченко.
Фонд "Круг добра" создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
Медик - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Дети с ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили лекарство
11 сентября 2024, 09:59
 
ОбществоРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир Путин
 
 
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