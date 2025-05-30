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Лето — для отдыха и впечатлений: где пройдут самые яркие шоу и фестивали - РИА Новости, 30.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 30.05.2025 (обновлено: 08:05 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/festivali-2019412389.html
Лето — для отдыха и впечатлений: где пройдут самые яркие шоу и фестивали
Лето — для отдыха и впечатлений: где пройдут самые яркие шоу и фестивали - РИА Новости, 30.05.2025
Лето — для отдыха и впечатлений: где пройдут самые яркие шоу и фестивали
Летняя культурная программа в этом году радует масштабом и разнообразием. Есть городские однодневные мероприятия, можно запланировать под какое-то событие свой... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:00:00+03:00
2025-05-30T08:05:00+03:00
культура
фестивали
музыка
история
культура-важное
культура
москва
республика крым
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Светлана Вовк. Летняя культурная программа в этом году радует масштабом и разнообразием. Есть городские однодневные мероприятия, можно запланировать под какое-то событие свой отпуск. Где воссоздадут атмосферу дворянской усадьбы, а где — русского Средневековья, куда отправиться за информационным детоксом, телесными практиками и фольклором — в материале РИА Новости."Бессонница"Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом состоится с 17 по 21 июля в деревне Рыляки Калужской области. На огромных экранах на лесной поляне по вечерам — мультфильмы со всего мира, в основном для взрослых. Днем — концерты (от инди до фолка), песни у костров, лекции, мастер-классы, перформансы, ярмарка с уникальными украшениями, керамикой, необычной одеждой и многим другим, а также карнавал — костюмы, маски, головные уборы и аксессуары нужно привезти с собой.Проживание — в оборудованных под палатки лагерях, кемпинге или палаточном отеле. Особенность — нигде не ловит интернет, так задумано — информационный детокс.Подробности, лайнап и билеты тут."Былинный берег"Фестиваль и концерт под открытым небом — 18-20 июля в деревне Топорок Тверской области, в Кимрском округе. Атмосфера Древней Руси. Сотни шатров и палаток, каждый предмет в них воссоздан участниками клубов исторических реконструкций.Гостям предложат театрализованные постановки, ярмарку, поединки и сражения, ремесленные мастер-классы, лекции историков и археологов, встречи с писателями, конкурс костюма и оружия. На трех сценах фестиваля — "Былина", "Берег" и "Круг Света Tefra" — выступят более 90 музыкальных коллективов, в том числе Radio Tapok, "Мельница", Нейромонах Феофан, Drummatix, "Калинов мост", "Тролль гнет ель", Plamenev, "Сколот", "Сварга", "Калевала".Детская игровая зона в средневековой стилистике, обучающие квесты, народные игры, хороводы, для самых маленьких — ясли и особые семейные палатки. В лагере можно поставить свою или арендовать готовую. Охрана, туалеты, питьевая вода. В глэмпингах и шатрах класса полулюкс — повышенный комфорт.Поесть можно в тавернах, на фуд-кортах, а также самим приготовить на костре.Подробности и билеты тут."Архстояние"Фестиваль современного искусства — 25-27 июля в ландшафтном арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Арт-объекты созданы архитекторами и художниками.Тема этого года — "Мое главное". Участники построят некий воображаемый город с домами, проспектами, музеями, аэровокзалом, аллеей звезд и даже горсоветом. В программе — концерты, театрализованные представления, лекции.Проживание — в своих или арендованных палатках, номерах или домиках, а также в собственных домах на колесах — для них предусмотрена парковка.Еда — на фуд-кортах или в кафе.Подробности и билеты тут."Русское поле"Девятое августа, Москва, Поклонная гора и парк Победы. Масштабный городской праздник, посвященный национальным традициям. Народные песни, духовые оркестры, ярмарка, старинные игры, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах. Подробности тут. "Спасская башня"Международный военно-музыкальный фестиваль — 22-31 августа, Москва, Красная площадь. Выступления и парадные дефиле оркестров с разным репертуаром: от классики до эстрады, танцевальные шоу, лазерные и пиротехнические эффекты. И все это — на фоне Кремлевской стены.Есть и спецпроекты, в частности "Военные оркестры в парках" и "Спасская башня детям".Подробности и билеты тут. "Таврида.АРТ"Фестиваль молодого искусства — 1-3 августа, арт-кластера "Таврида", Крым, Судак. Творческие команды покажут музыкальные, театральные и кинопроекты, арт-объекты. В программе более 300 событий. Перед гостями и участниками выступят "Звери", Пелагея, Владимир Кузьмин, "Моя Мишель", XOLIDAYBOY, VLADA MIRAVI и многие другие.Подробности и расписание тут. "ДУША Фест"Open air фестиваль — 11-13 июля в Республике Алтай, на живописном берегу реки Катунь. Мероприятие круглосуточное. На двух сценах выступят исполнители этнической музыки. В отдельном шатре — занятия и лекции мастеров телесных практик, экспертов по психологии, нутрициологии, креативным индустриям и коучингу.В зоне экшен-спорта — разные активности, например трейл и скейтбординг. Также гостей ждут СПА, детские развлечения, кинотеатр, фуд-корт, библиотека в лесу, арт-резиденция, кинотеатр, лабиринт и инсталляции.Проживание — в комфортном кемпинге.Подробности и билеты тут. "НЕБО"Международный фестиваль воздухоплавания с богатой культурной программой — 3-11 августа, Спасский район Рязанской области. Гости увидят соревнования за Кубок России, старты и полеты аэростатов. Это особенно эффектно по вечерам — специальное шоу запланировано на 9, 10 или 11 августа (зависит от погоды). А с 8-е по 10-е число — концерты, мастер-классы для взрослых и детей, ярмарка ремесел, фуд-корты с разнообразной кухней, фотозоны.Бесплатно. Условие — без алкоголя.Подробности тут."Усадьбы Москвы"С 1 июня по 14 сентября — на более чем полусотне исторических площадок. Атмосфера XIX века, экскурсии, пикники, концерты под открытым небом, мастер-классы, интерактивные спектакли, квесты с использованием технологий дополненной реальности.События фестиваля объединяют три усадебных кластера: исторические здания Басманного района, Арбата и Хамовников.Подробности и расписание тут.
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Светлана Вовк
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фестивали, музыка, история, культура-важное, культура, москва, республика крым, калужская область, куда поехать, куда сходить , рязанская область, республика алтай, тверская область
Культура, Фестивали, Музыка, история, Культура-Важное, Культура, Москва, Республика Крым, Калужская область, куда поехать, куда сходить , Рязанская область, Республика Алтай, Тверская область

Лето — для отдыха и впечатлений: где пройдут самые яркие шоу и фестивали

© Getty Images / bombardirДевушка в поле
Девушка в поле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / bombardir
Девушка в поле
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Светлана Вовк. Летняя культурная программа в этом году радует масштабом и разнообразием. Есть городские однодневные мероприятия, можно запланировать под какое-то событие свой отпуск. Где воссоздадут атмосферу дворянской усадьбы, а где — русского Средневековья, куда отправиться за информационным детоксом, телесными практиками и фольклором — в материале РИА Новости.

"Бессонница"

© Евгения НовоженинаГости на фестивале анимационных фильмов Insomnia ("Бессонница") в Калужской области
Гости на фестивале анимационных фильмов Insomnia (Бессонница) в Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Евгения Новоженина
Гости на фестивале анимационных фильмов Insomnia ("Бессонница") в Калужской области
Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом состоится с 17 по 21 июля в деревне Рыляки Калужской области. На огромных экранах на лесной поляне по вечерам — мультфильмы со всего мира, в основном для взрослых. Днем — концерты (от инди до фолка), песни у костров, лекции, мастер-классы, перформансы, ярмарка с уникальными украшениями, керамикой, необычной одеждой и многим другим, а также карнавал — костюмы, маски, головные уборы и аксессуары нужно привезти с собой.
Проживание — в оборудованных под палатки лагерях, кемпинге или палаточном отеле. Особенность — нигде не ловит интернет, так задумано — информационный детокс.
Подробности, лайнап и билеты тут.

"Былинный берег"

CC BY-SA 3.0 / Жерягин Антон (color correction) / Плечом к плечу. Фестиваль «Былинный берег», г. КимрыРеконструкция на фестивале "Былинный берег"
Реконструкция на фестивале Былинный берег - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Жерягин Антон (color correction) / Плечом к плечу. Фестиваль «Былинный берег», г. Кимры
Реконструкция на фестивале "Былинный берег"
Фестиваль и концерт под открытым небом — 18-20 июля в деревне Топорок Тверской области, в Кимрском округе. Атмосфера Древней Руси. Сотни шатров и палаток, каждый предмет в них воссоздан участниками клубов исторических реконструкций.
Гостям предложат театрализованные постановки, ярмарку, поединки и сражения, ремесленные мастер-классы, лекции историков и археологов, встречи с писателями, конкурс костюма и оружия. На трех сценах фестиваля — "Былина", "Берег" и "Круг Света Tefra" — выступят более 90 музыкальных коллективов, в том числе Radio Tapok, "Мельница", Нейромонах Феофан, Drummatix, "Калинов мост", "Тролль гнет ель", Plamenev, "Сколот", "Сварга", "Калевала".
Детская игровая зона в средневековой стилистике, обучающие квесты, народные игры, хороводы, для самых маленьких — ясли и особые семейные палатки. В лагере можно поставить свою или арендовать готовую. Охрана, туалеты, питьевая вода. В глэмпингах и шатрах класса полулюкс — повышенный комфорт.
Поесть можно в тавернах, на фуд-кортах, а также самим приготовить на костре.
Подробности и билеты тут.

"Архстояние"

© РИА Новости / Владимир АстапковичФестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области
Фестиваль современного искусства — 25-27 июля в ландшафтном арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Арт-объекты созданы архитекторами и художниками.
Тема этого года — "Мое главное". Участники построят некий воображаемый город с домами, проспектами, музеями, аэровокзалом, аллеей звезд и даже горсоветом. В программе — концерты, театрализованные представления, лекции.
Проживание — в своих или арендованных палатках, номерах или домиках, а также в собственных домах на колесах — для них предусмотрена парковка.
Еда — на фуд-кортах или в кафе.
Подробности и билеты тут.

"Русское поле"

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваВыступление фольклорных коллективов на XIII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле" на территории музея-усадьбы "Коломенское" в Москве
Выступление фольклорных коллективов на XIII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства Русское поле на территории музея-усадьбы Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Выступление фольклорных коллективов на XIII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле" на территории музея-усадьбы "Коломенское" в Москве
Девятое августа, Москва, Поклонная гора и парк Победы. Масштабный городской праздник, посвященный национальным традициям. Народные песни, духовые оркестры, ярмарка, старинные игры, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах.

Подробности тут.

"Спасская башня"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Международный военно-музыкальный фестиваль — 22-31 августа, Москва, Красная площадь. Выступления и парадные дефиле оркестров с разным репертуаром: от классики до эстрады, танцевальные шоу, лазерные и пиротехнические эффекты. И все это — на фоне Кремлевской стены.
Есть и спецпроекты, в частности "Военные оркестры в парках" и "Спасская башня детям".
Подробности и билеты тут.

"Таврида.АРТ"

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёныхШоу "Наука как искусство" фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ"
Шоу Наука как искусство фестиваля молодого искусства Таврида.АРТ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Шоу "Наука как искусство" фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ"
Фестиваль молодого искусства — 1-3 августа, арт-кластера "Таврида", Крым, Судак. Творческие команды покажут музыкальные, театральные и кинопроекты, арт-объекты. В программе более 300 событий. Перед гостями и участниками выступят "Звери", Пелагея, Владимир Кузьмин, "Моя Мишель", XOLIDAYBOY, VLADA MIRAVI и многие другие.
Подробности и расписание тут.

"ДУША Фест"

© РИА Новости / Андрей ВаренковДевушка в районе слияния рек Чуя и Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Девушка в районе слияния рек Чуя и Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
Девушка в районе слияния рек Чуя и Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Open air фестиваль — 11-13 июля в Республике Алтай, на живописном берегу реки Катунь. Мероприятие круглосуточное. На двух сценах выступят исполнители этнической музыки. В отдельном шатре — занятия и лекции мастеров телесных практик, экспертов по психологии, нутрициологии, креативным индустриям и коучингу.
В зоне экшен-спорта — разные активности, например трейл и скейтбординг. Также гостей ждут СПА, детские развлечения, кинотеатр, фуд-корт, библиотека в лесу, арт-резиденция, кинотеатр, лабиринт и инсталляции.
Проживание — в комфортном кемпинге.
Подробности и билеты тут.

"НЕБО"

© РИА Новости / Анастасия МакарычеваВоздушный шар
Воздушный шар - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Воздушный шар
Международный фестиваль воздухоплавания с богатой культурной программой — 3-11 августа, Спасский район Рязанской области. Гости увидят соревнования за Кубок России, старты и полеты аэростатов. Это особенно эффектно по вечерам — специальное шоу запланировано на 9, 10 или 11 августа (зависит от погоды). А с 8-е по 10-е число — концерты, мастер-классы для взрослых и детей, ярмарка ремесел, фуд-корты с разнообразной кухней, фотозоны.
Бесплатно. Условие — без алкоголя.
Подробности тут.

"Усадьбы Москвы"

© РИА Новости / Александр ВильфБасманный район в Москве
Басманный район в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Басманный район в Москве
С 1 июня по 14 сентября — на более чем полусотне исторических площадок. Атмосфера XIX века, экскурсии, пикники, концерты под открытым небом, мастер-классы, интерактивные спектакли, квесты с использованием технологий дополненной реальности.
События фестиваля объединяют три усадебных кластера: исторические здания Басманного района, Арбата и Хамовников.
Подробности и расписание тут.
Девушки на музыкальном фестивале - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Звезды станут ближе: чем этим летом удивят гостей музыкальные фестивали
15 мая, 08:00
 
КультураФестивалиМузыкаисторияКультура-ВажноеКультураМоскваРеспублика КрымКалужская областькуда поехатькуда сходитьРязанская областьРеспублика АлтайТверская область
 
 
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