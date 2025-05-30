Лето — для отдыха и впечатлений: где пройдут самые яркие шоу и фестивали
© Getty Images / bombardirДевушка в поле
© Getty Images / bombardir
Девушка в поле
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Светлана Вовк. Летняя культурная программа в этом году радует масштабом и разнообразием. Есть городские однодневные мероприятия, можно запланировать под какое-то событие свой отпуск. Где воссоздадут атмосферу дворянской усадьбы, а где — русского Средневековья, куда отправиться за информационным детоксом, телесными практиками и фольклором — в материале РИА Новости.
"Бессонница"
© Евгения НовоженинаГости на фестивале анимационных фильмов Insomnia ("Бессонница") в Калужской области
© Евгения Новоженина
Гости на фестивале анимационных фильмов Insomnia ("Бессонница") в Калужской области
Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом состоится с 17 по 21 июля в деревне Рыляки Калужской области. На огромных экранах на лесной поляне по вечерам — мультфильмы со всего мира, в основном для взрослых. Днем — концерты (от инди до фолка), песни у костров, лекции, мастер-классы, перформансы, ярмарка с уникальными украшениями, керамикой, необычной одеждой и многим другим, а также карнавал — костюмы, маски, головные уборы и аксессуары нужно привезти с собой.
Проживание — в оборудованных под палатки лагерях, кемпинге или палаточном отеле. Особенность — нигде не ловит интернет, так задумано — информационный детокс.
Подробности, лайнап и билеты тут.
"Былинный берег"
CC BY-SA 3.0 / Жерягин Антон (color correction) / Плечом к плечу. Фестиваль «Былинный берег», г. КимрыРеконструкция на фестивале "Былинный берег"
CC BY-SA 3.0 / Жерягин Антон (color correction) / Плечом к плечу. Фестиваль «Былинный берег», г. Кимры
Реконструкция на фестивале "Былинный берег"
Фестиваль и концерт под открытым небом — 18-20 июля в деревне Топорок Тверской области, в Кимрском округе. Атмосфера Древней Руси. Сотни шатров и палаток, каждый предмет в них воссоздан участниками клубов исторических реконструкций.
Гостям предложат театрализованные постановки, ярмарку, поединки и сражения, ремесленные мастер-классы, лекции историков и археологов, встречи с писателями, конкурс костюма и оружия. На трех сценах фестиваля — "Былина", "Берег" и "Круг Света Tefra" — выступят более 90 музыкальных коллективов, в том числе Radio Tapok, "Мельница", Нейромонах Феофан, Drummatix, "Калинов мост", "Тролль гнет ель", Plamenev, "Сколот", "Сварга", "Калевала".
Детская игровая зона в средневековой стилистике, обучающие квесты, народные игры, хороводы, для самых маленьких — ясли и особые семейные палатки. В лагере можно поставить свою или арендовать готовую. Охрана, туалеты, питьевая вода. В глэмпингах и шатрах класса полулюкс — повышенный комфорт.
Поесть можно в тавернах, на фуд-кортах, а также самим приготовить на костре.
"Архстояние"
© РИА Новости / Владимир АстапковичФестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области
Фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области
Фестиваль современного искусства — 25-27 июля в ландшафтном арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Арт-объекты созданы архитекторами и художниками.
Тема этого года — "Мое главное". Участники построят некий воображаемый город с домами, проспектами, музеями, аэровокзалом, аллеей звезд и даже горсоветом. В программе — концерты, театрализованные представления, лекции.
Проживание — в своих или арендованных палатках, номерах или домиках, а также в собственных домах на колесах — для них предусмотрена парковка.
Еда — на фуд-кортах или в кафе.
"Русское поле"
© РИА Новости / Пелагия ТихоноваВыступление фольклорных коллективов на XIII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле" на территории музея-усадьбы "Коломенское" в Москве
Выступление фольклорных коллективов на XIII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле" на территории музея-усадьбы "Коломенское" в Москве
Девятое августа, Москва, Поклонная гора и парк Победы. Масштабный городской праздник, посвященный национальным традициям. Народные песни, духовые оркестры, ярмарка, старинные игры, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах.
Подробности тут.
Подробности тут.
"Спасская башня"
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Международный военно-музыкальный фестиваль — 22-31 августа, Москва, Красная площадь. Выступления и парадные дефиле оркестров с разным репертуаром: от классики до эстрады, танцевальные шоу, лазерные и пиротехнические эффекты. И все это — на фоне Кремлевской стены.
Есть и спецпроекты, в частности "Военные оркестры в парках" и "Спасская башня детям".
"Таврида.АРТ"
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёныхШоу "Наука как искусство" фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ"
Шоу "Наука как искусство" фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ"
Фестиваль молодого искусства — 1-3 августа, арт-кластера "Таврида", Крым, Судак. Творческие команды покажут музыкальные, театральные и кинопроекты, арт-объекты. В программе более 300 событий. Перед гостями и участниками выступят "Звери", Пелагея, Владимир Кузьмин, "Моя Мишель", XOLIDAYBOY, VLADA MIRAVI и многие другие.
"ДУША Фест"
© РИА Новости / Андрей ВаренковДевушка в районе слияния рек Чуя и Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Девушка в районе слияния рек Чуя и Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Open air фестиваль — 11-13 июля в Республике Алтай, на живописном берегу реки Катунь. Мероприятие круглосуточное. На двух сценах выступят исполнители этнической музыки. В отдельном шатре — занятия и лекции мастеров телесных практик, экспертов по психологии, нутрициологии, креативным индустриям и коучингу.
В зоне экшен-спорта — разные активности, например трейл и скейтбординг. Также гостей ждут СПА, детские развлечения, кинотеатр, фуд-корт, библиотека в лесу, арт-резиденция, кинотеатр, лабиринт и инсталляции.
Проживание — в комфортном кемпинге.
"НЕБО"
Международный фестиваль воздухоплавания с богатой культурной программой — 3-11 августа, Спасский район Рязанской области. Гости увидят соревнования за Кубок России, старты и полеты аэростатов. Это особенно эффектно по вечерам — специальное шоу запланировано на 9, 10 или 11 августа (зависит от погоды). А с 8-е по 10-е число — концерты, мастер-классы для взрослых и детей, ярмарка ремесел, фуд-корты с разнообразной кухней, фотозоны.
Бесплатно. Условие — без алкоголя.
Подробности тут.
"Усадьбы Москвы"
С 1 июня по 14 сентября — на более чем полусотне исторических площадок. Атмосфера XIX века, экскурсии, пикники, концерты под открытым небом, мастер-классы, интерактивные спектакли, квесты с использованием технологий дополненной реальности.
События фестиваля объединяют три усадебных кластера: исторические здания Басманного района, Арбата и Хамовников.