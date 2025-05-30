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Евросоюз рискует исчезнуть, как Атлантида, считает венгерский министр - РИА Новости, 30.05.2025
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23:49 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/evrosojuz-2020084843.html
Евросоюз рискует исчезнуть, как Атлантида, считает венгерский министр
Евросоюз рискует исчезнуть, как Атлантида, считает венгерский министр - РИА Новости, 30.05.2025
Евросоюз рискует исчезнуть, как Атлантида, считает венгерский министр
Евросоюз отступил не только от своих христианских ценностей, но и от истинной свободы слова и толерантности, и рискует исчезнуть, как Атлантида, заявил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:49:00+03:00
2025-05-30T23:49:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз отступил не только от своих христианских ценностей, но и от истинной свободы слова и толерантности, и рискует исчезнуть, как Атлантида, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Брюссель сейчас отклоняется от свободы слова и забыл истинное значение слова толерантность... Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Тогда наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде", - сказал Бока, выступая на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Министр отметил, что в Европе сейчас идет борьба между патриотическим направлением, которое отстаивает Европу суверенных наций и христианские ценности, и федералистским, которое нацелено на усиление централизации в ЕС и расширение полномочий Брюсселя за счет самостоятельности стран-членов. "Европейская цивилизация построена на европейских ценностях, которые вытекают из иудейско-христианских и гуманистических корней. Если Брюссель говорит иначе, он фактически разрушает европейскую цивилизацию. Сегодня патриоты и федералисты борются за душу Европы. Перед нами эти два пути. Нет середины, нет хорошего компромисса. Нельзя просто так немного отказаться от суверенитета, он либо есть, либо его нет", - объяснил Бока. Он подчеркнул, что Еврокомиссия устраивает процессы против Будапешта по обвинению в коррупции и нарушении принципа верховенства права в том числе потому, что венгерское правительство указывает на коррупцию и юридические нарушения со стороны самого Брюсселя. Выступая на СРАС в четверг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе, превратив ее в кошмар и пустив под откос европейское будущее. Венгерский премьер ранее отмечал, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20250324/sijjarto-2007022161.html
https://ria.ru/20240906/orban-1971073521.html
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в мире, брюссель, европа, будапешт, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Европа, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз рискует исчезнуть, как Атлантида, считает венгерский министр

Министр Бока: ЕС отступил от своих ценностей и рискует исчезнуть, как Атлантида

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз отступил не только от своих христианских ценностей, но и от истинной свободы слова и толерантности, и рискует исчезнуть, как Атлантида, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
«
"Брюссель сейчас отклоняется от свободы слова и забыл истинное значение слова толерантность... Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Тогда наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде", - сказал Бока, выступая на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
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Министр отметил, что в Европе сейчас идет борьба между патриотическим направлением, которое отстаивает Европу суверенных наций и христианские ценности, и федералистским, которое нацелено на усиление централизации в ЕС и расширение полномочий Брюсселя за счет самостоятельности стран-членов.
«
"Европейская цивилизация построена на европейских ценностях, которые вытекают из иудейско-христианских и гуманистических корней. Если Брюссель говорит иначе, он фактически разрушает европейскую цивилизацию. Сегодня патриоты и федералисты борются за душу Европы. Перед нами эти два пути. Нет середины, нет хорошего компромисса. Нельзя просто так немного отказаться от суверенитета, он либо есть, либо его нет", - объяснил Бока.
Он подчеркнул, что Еврокомиссия устраивает процессы против Будапешта по обвинению в коррупции и нарушении принципа верховенства права в том числе потому, что венгерское правительство указывает на коррупцию и юридические нарушения со стороны самого Брюсселя.
Выступая на СРАС в четверг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе, превратив ее в кошмар и пустив под откос европейское будущее.
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Венгерский премьер ранее отмечал, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
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