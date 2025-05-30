https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019896088.html
Депутат ЕП призвал ЕС улучшить отношения с Россией
Депутат ЕП призвал ЕС улучшить отношения с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
Депутат ЕП призвал ЕС улучшить отношения с Россией
Евросоюз не должен ставить восстановление отношений с Россией в зависимость от окончания конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости депутат... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:15:00+03:00
2025-05-30T07:15:00+03:00
2025-05-30T07:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Евросоюз не должен ставить восстановление отношений с Россией в зависимость от окончания конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. "Я бы не ставил улучшение отношений в зависимость от окончания конфликта. Я бы скорее подумал о том, как Европа может помочь Украине и при этом одновременно улучшать отношения с Россией", — сказал он. Картайзер предложил ЕС сосредоточиться на гуманитарной помощи, восстановлении демократии и создании новых форм сотрудничества в Европе после конфликта.
https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019891367.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, россия, европарламент, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Европарламент, Евросоюз
Депутат ЕП призвал ЕС улучшить отношения с Россией