https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019896088.html

Депутат ЕП призвал ЕС улучшить отношения с Россией

Депутат ЕП призвал ЕС улучшить отношения с Россией - РИА Новости, 30.05.2025

Депутат ЕП призвал ЕС улучшить отношения с Россией

Евросоюз не должен ставить восстановление отношений с Россией в зависимость от окончания конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости депутат... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:15:00+03:00

2025-05-30T07:15:00+03:00

2025-05-30T07:15:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Евросоюз не должен ставить восстановление отношений с Россией в зависимость от окончания конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. "Я бы не ставил улучшение отношений в зависимость от окончания конфликта. Я бы скорее подумал о том, как Европа может помочь Украине и при этом одновременно улучшать отношения с Россией", — сказал он. Картайзер предложил ЕС сосредоточиться на гуманитарной помощи, восстановлении демократии и создании новых форм сотрудничества в Европе после конфликта.

https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019891367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, европа, россия, европарламент, евросоюз