https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019893048.html
Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией
Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией
Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости выразил надежду, что страны ЕС начнут искать пути для возобновления диалога с Россией. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:23:00+03:00
2025-05-30T06:23:00+03:00
2025-05-30T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости выразил надежду, что страны ЕС начнут искать пути для возобновления диалога с Россией. "Может быть, через несколько недель или месяцев и другие европейцы захотят искать контакт с Россией", – сказал Картайзер. Он напомнил, что диалог с Москвой уже возобновили США и другие страны, и ЕС не может оставаться в стороне от этих процессов. По его словам, визит в Россию может стать примером, что изоляция не обязательна.
https://ria.ru/20250530/proschet-2019891986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сша, евросоюз, европарламент
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Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией
Картайзер: ЕС может начать искать пути для возобновления диалога с Россией