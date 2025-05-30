https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019893048.html

Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией

Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией - РИА Новости, 30.05.2025

Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией

Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости выразил надежду, что страны ЕС начнут искать пути для возобновления диалога с Россией. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:23:00+03:00

2025-05-30T06:23:00+03:00

2025-05-30T06:23:00+03:00

в мире

россия

москва

сша

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_0:132:2828:1723_1920x0_80_0_0_0725ec0ca358135b06e78299adc71ddb.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости выразил надежду, что страны ЕС начнут искать пути для возобновления диалога с Россией. "Может быть, через несколько недель или месяцев и другие европейцы захотят искать контакт с Россией", – сказал Картайзер. Он напомнил, что диалог с Москвой уже возобновили США и другие страны, и ЕС не может оставаться в стороне от этих процессов. По его словам, визит в Россию может стать примером, что изоляция не обязательна.

https://ria.ru/20250530/proschet-2019891986.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сша, евросоюз, европарламент