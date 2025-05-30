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Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
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06:23 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019893048.html
Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией
Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией
Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости выразил надежду, что страны ЕС начнут искать пути для возобновления диалога с Россией. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:23:00+03:00
2025-05-30T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости выразил надежду, что страны ЕС начнут искать пути для возобновления диалога с Россией. "Может быть, через несколько недель или месяцев и другие европейцы захотят искать контакт с Россией", – сказал Картайзер. Он напомнил, что диалог с Москвой уже возобновили США и другие страны, и ЕС не может оставаться в стороне от этих процессов. По его словам, визит в Россию может стать примером, что изоляция не обязательна.
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в мире, россия, москва, сша, евросоюз, европарламент
В мире, Россия, Москва, США, Евросоюз, Европарламент
Депутат ЕП Картайзер надеется на возобновление диалога с Россией

Картайзер: ЕС может начать искать пути для возобновления диалога с Россией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости выразил надежду, что страны ЕС начнут искать пути для возобновления диалога с Россией.
"Может быть, через несколько недель или месяцев и другие европейцы захотят искать контакт с Россией", – сказал Картайзер.
Он напомнил, что диалог с Москвой уже возобновили США и другие страны, и ЕС не может оставаться в стороне от этих процессов. По его словам, визит в Россию может стать примером, что изоляция не обязательна.
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