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В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер - РИА Новости, 30.05.2025
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05:56 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019891367.html
В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер
В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер - РИА Новости, 30.05.2025
В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер
В странах Европы немало людей, которые выступают против изоляции России, поскольку не считают ее полезной, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:56:00+03:00
2025-05-30T05:56:00+03:00
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европарламент
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В странах Европы немало людей, которые выступают против изоляции России, поскольку не считают ее полезной, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. "Во многих странах есть люди, которые хотели бы положить конец изоляции России. Они не считают ее полезной", – сказал Картайзер. Он добавил, что санкционная политика бьет по европейской экономике и промышленности. По его мнению, вместо обсуждений России в ее отсутствие следует вести с ней прямой диалог. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250528/deputat-2019619897.html
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россия, европа, москва, европарламент, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Европа, Москва, Европарламент, Санкции в отношении России, В мире
В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер

Депутат ЕП Картайзер: в Европе есть те, не считает изоляцию России полезной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В странах Европы немало людей, которые выступают против изоляции России, поскольку не считают ее полезной, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
"Во многих странах есть люди, которые хотели бы положить конец изоляции России. Они не считают ее полезной", – сказал Картайзер.
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Он добавил, что санкционная политика бьет по европейской экономике и промышленности. По его мнению, вместо обсуждений России в ее отсутствие следует вести с ней прямой диалог.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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