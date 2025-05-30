https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019891367.html

В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер

В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер - РИА Новости, 30.05.2025

В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер

В странах Европы немало людей, которые выступают против изоляции России, поскольку не считают ее полезной, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:56:00+03:00

2025-05-30T05:56:00+03:00

2025-05-30T05:56:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В странах Европы немало людей, которые выступают против изоляции России, поскольку не считают ее полезной, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. "Во многих странах есть люди, которые хотели бы положить конец изоляции России. Они не считают ее полезной", – сказал Картайзер. Он добавил, что санкционная политика бьет по европейской экономике и промышленности. По его мнению, вместо обсуждений России в ее отсутствие следует вести с ней прямой диалог. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250528/deputat-2019619897.html

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013270796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, москва, европарламент, санкции в отношении россии, в мире