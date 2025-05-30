https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019891367.html
В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер
В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер - РИА Новости, 30.05.2025
В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер
В странах Европы немало людей, которые выступают против изоляции России, поскольку не считают ее полезной, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:56:00+03:00
2025-05-30T05:56:00+03:00
2025-05-30T05:56:00+03:00
россия
европа
москва
европарламент
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В странах Европы немало людей, которые выступают против изоляции России, поскольку не считают ее полезной, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. "Во многих странах есть люди, которые хотели бы положить конец изоляции России. Они не считают ее полезной", – сказал Картайзер. Он добавил, что санкционная политика бьет по европейской экономике и промышленности. По его мнению, вместо обсуждений России в ее отсутствие следует вести с ней прямой диалог. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250528/deputat-2019619897.html
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013270796.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, москва, европарламент, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Европа, Москва, Европарламент, Санкции в отношении России, В мире
В Европе есть те, кто против изоляции России, заявил депутат ЕП Картайзер
Депутат ЕП Картайзер: в Европе есть те, не считает изоляцию России полезной