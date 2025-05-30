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Макрон: Европа и Азия должны вместе работать над стратегической автономией - РИА Новости, 30.05.2025
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18:00 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/evropa-2020039370.html
Макрон: Европа и Азия должны вместе работать над стратегической автономией
Макрон: Европа и Азия должны вместе работать над стратегической автономией - РИА Новости, 30.05.2025
Макрон: Европа и Азия должны вместе работать над стратегической автономией
Европа и Азия должны вместе работать над своей стратегической автономией в сферах безопасности и торговли, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:00:00+03:00
2025-05-30T18:00:00+03:00
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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Европа и Азия должны вместе работать над своей стратегической автономией в сферах безопасности и торговли, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к заключению сделок о свободной торговле между Европой и странами АТР. "Давайте вместе работать над этой стратегической автономией. Давайте очень плотно работать над обороной, безопасностью и всеми основополагающими блоками наших производственных цепочек. Давайте также работать над торговым сотрудничеством, новыми торговыми соглашениями. Потому что, если между Европой и АТР будут такие соглашения, они будут крайне влиятельными на планете", - сказал Макрон на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х. По его словам, речь идет о соглашениях о свободной торговле, основанных на общих стандартах и принципах и объединяющих все страны, которые не хотят быть "побочными жертвами" решений, "принимаемых сверхдержавами". Макрон также заявил об общих интересах Европы и Азии в области стратегической автономии и энергетической безопасности. Он добавил, что Франция намерена предложить "третий путь" - стратегию для Индо-Тихоокеанского региона, которая не зависит от отношений Вашингтона и Пекина.
https://ria.ru/20250430/vto-2014235711.html
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в мире, европа, азия, франция, эммануэль макрон
В мире, Европа, Азия, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон: Европа и Азия должны вместе работать над стратегической автономией

Макрон призвал создать новые сделки о свободной торговле между ЕС и АТР

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Европа и Азия должны вместе работать над своей стратегической автономией в сферах безопасности и торговли, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к заключению сделок о свободной торговле между Европой и странами АТР.
"Давайте вместе работать над этой стратегической автономией. Давайте очень плотно работать над обороной, безопасностью и всеми основополагающими блоками наших производственных цепочек. Давайте также работать над торговым сотрудничеством, новыми торговыми соглашениями. Потому что, если между Европой и АТР будут такие соглашения, они будут крайне влиятельными на планете", - сказал Макрон на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х.
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По его словам, речь идет о соглашениях о свободной торговле, основанных на общих стандартах и принципах и объединяющих все страны, которые не хотят быть "побочными жертвами" решений, "принимаемых сверхдержавами".
Макрон также заявил об общих интересах Европы и Азии в области стратегической автономии и энергетической безопасности. Он добавил, что Франция намерена предложить "третий путь" - стратегию для Индо-Тихоокеанского региона, которая не зависит от отношений Вашингтона и Пекина.
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