https://ria.ru/20250530/evropa-2020039370.html

Макрон: Европа и Азия должны вместе работать над стратегической автономией

Макрон: Европа и Азия должны вместе работать над стратегической автономией - РИА Новости, 30.05.2025

Макрон: Европа и Азия должны вместе работать над стратегической автономией

Европа и Азия должны вместе работать над своей стратегической автономией в сферах безопасности и торговли, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:00:00+03:00

2025-05-30T18:00:00+03:00

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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Европа и Азия должны вместе работать над своей стратегической автономией в сферах безопасности и торговли, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к заключению сделок о свободной торговле между Европой и странами АТР. "Давайте вместе работать над этой стратегической автономией. Давайте очень плотно работать над обороной, безопасностью и всеми основополагающими блоками наших производственных цепочек. Давайте также работать над торговым сотрудничеством, новыми торговыми соглашениями. Потому что, если между Европой и АТР будут такие соглашения, они будут крайне влиятельными на планете", - сказал Макрон на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х. По его словам, речь идет о соглашениях о свободной торговле, основанных на общих стандартах и принципах и объединяющих все страны, которые не хотят быть "побочными жертвами" решений, "принимаемых сверхдержавами". Макрон также заявил об общих интересах Европы и Азии в области стратегической автономии и энергетической безопасности. Он добавил, что Франция намерена предложить "третий путь" - стратегию для Индо-Тихоокеанского региона, которая не зависит от отношений Вашингтона и Пекина.

https://ria.ru/20250430/vto-2014235711.html

https://ria.ru/20250417/tramp-2011900777.html

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в мире, европа, азия, франция, эммануэль макрон