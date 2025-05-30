https://ria.ru/20250530/evropa-2019913309.html

Орбан заявил о риске новой гонки вооружений

Орбан заявил о риске новой гонки вооружений - РИА Новости, 30.05.2025

Орбан заявил о риске новой гонки вооружений

Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией, страны ЕС уже отправили свои деньги и оружие Украине, несмотря на то, что их армии слабы, заявил... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:21:00+03:00

2025-05-30T10:21:00+03:00

2025-05-30T10:21:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией, страны ЕС уже отправили свои деньги и оружие Украине, несмотря на то, что их армии слабы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Ключевой вопрос - его сейчас мало кто задает, но мы можем - через два-три года, когда мы уже потратим много денег на развитие армий и закупку оборонного оборудования, где будет предел? Сколько денег мы потратим? Поскольку Россия рассматривается как угроза, мы можем легко ввязаться в гонку вооружений с русскими. И если мы ввяжемся в гонку вооружений, она съест венгерские деньги", - сказал Орбан. По его словам, армии европейских стран слабы, при этом ЕС годами отправляет деньги и вооружение Украине. "Мы, слава Богу, нет, но это, конечно, не значит, что у нас сильная армия. Так что европейскую обороноспособность надо развивать. Но до каких пор?" - задал вопрос венгерский премьер. Орбан отметил, что если Европа станет тратить огромные суммы на новую гонку вооружений, меньше останется на гражданские цели, социальное и экономическое развитие, поэтому реальный интерес европейцев заключается в том, чтобы конфликт на Украине как можно скорее был завершен и "начались переговоры с Россией по контролю за вооружениями". Выступая в четверг на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, Орбан сказал, что Брюссель намерен использовать ускоренный прием Украины в Евросоюз как предлог для военной реорганизации сообщества и формирования новой экономической модели, в центре которой расходы и кредиты на вооружение. Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Орбан также ранее отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250529/mechta-2019769446.html

https://ria.ru/20250523/orban-2018596809.html

https://ria.ru/20250404/vengrija-2009303350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, европа, виктор орбан, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, нато