Орбан заявил о риске новой гонки вооружений
Орбан: Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией, страны ЕС уже отправили свои деньги и оружие Украине, несмотря на то, что их армии слабы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Ключевой вопрос - его сейчас мало кто задает, но мы можем - через два-три года, когда мы уже потратим много денег на развитие армий и закупку оборонного оборудования, где будет предел? Сколько денег мы потратим? Поскольку Россия рассматривается как угроза, мы можем легко ввязаться в гонку вооружений с русскими. И если мы ввяжемся в гонку вооружений, она съест венгерские деньги", - сказал Орбан.
"Мы, слава Богу, нет, но это, конечно, не значит, что у нас сильная армия. Так что европейскую обороноспособность надо развивать. Но до каких пор?" - задал вопрос венгерский премьер.
Орбан отметил, что если Европа станет тратить огромные суммы на новую гонку вооружений, меньше останется на гражданские цели, социальное и экономическое развитие, поэтому реальный интерес европейцев заключается в том, чтобы конфликт на Украине как можно скорее был завершен и "начались переговоры с Россией по контролю за вооружениями".
Выступая в четверг на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, Орбан сказал, что Брюссель намерен использовать ускоренный прием Украины в Евросоюз как предлог для военной реорганизации сообщества и формирования новой экономической модели, в центре которой расходы и кредиты на вооружение.
Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Орбан также ранее отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.